Accident grav pe DN 19E, în Bihor! Un TIR a intrat într-o curbă cu viteză și a izbit violent o mașină care circula regulamentar

Un accident rutier în care au fost implicate două autotrenuri și un autoturism s-a produs marți după-amiază, pe DN 19E, în județul Bihor, în apropierea localității Sărsig. Un șofer de TIR nu ar fi redus viteza înainte de a aborda o curbă periculoasă, în condițiile în care carosabilul era umed și zona era semnalizată corespunzător. Camionul a pătruns pe sensul opus și a lovit puternic o mașină care circula regulamentar. În urma impactului, autotrenul a fost acroșat și de un al doilea TIR, aflat în spatele său.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, evenimentul nu s-a soldat cu persoane grav rănite. Circulația rutieră a fost însă blocată în urma coliziunii.
Cum s-a produs accidentul de pe DN 19E
Imaginile surprinse în timpul accidentului arată cum camionul intră într-o curbă, deși drumul era umed din cauza ploii, iar pe asfalt exista un marcaj roșu suplimentar, menit să atragă atenția conducătorilor auto asupra pericolului.
Șoferul autotrenului nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, iar în momentul abordării virajului a ajuns pe contrasens, unde a izbit un autoturism care se deplasa regulamentar.
În urma primei coliziuni, camionul a fost lovit și de un alt autotren care circula în spatele său. Accidentul a provocat blocarea traficului pe DN 19E, în apropiere de localitatea Sărsig.
Mesajul unui polițist pentru șoferul de TIR: „Îți voi contesta întotdeauna o astfel de abordare”
Accidentul i-a atras atenția lui Daniel Zontea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, care a transmis în repetate rânduri avertismente privind riscurile conducerii imprudente, în special în cazul vehiculelor de mare tonaj.
Acesta i-a adresat un mesaj direct conducătorului auto implicat în accident, subliniind că experiența acumulată în trafic nu poate înlocui respectarea regulilor de siguranță și adaptarea vitezei la condițiile concrete de drum.
Polițistul a atras atenția asupra combinației periculoase dintre asfaltul umed, viteza prea mare și ignorarea semnalizării rutiere, factori care pot transforma o manevră aparent obișnuită într-un accident cu urmări grave.
Acesta a explicat că, atunci când plouă, aderența anvelopelor scade, iar capacitatea unui camion de a rămâne pe traiectoria corectă este limitată de condițiile de drum și de legile fizicii.
De asemenea, polițistul a amintit că masa unui autotren și forțele care acționează asupra acestuia în timpul unui viraj pot face ca șoferul să piardă controlul vehiculului, chiar dacă are în spate sute de mii de kilometri parcurși.
Regulile pe care șoferii de camioane nu trebuie să le ignore atunci când plouă
Daniel Zontea a insistat asupra importanței conducerii preventive, în special în cazul vehiculelor de mare tonaj, care pot provoca accidente cu urmări devastatoare.
Printre recomandările transmise de acesta se numără:
- Reducerea vitezei înainte de intrarea într-o curbă, nu în timpul abordării acesteia.
- Evitarea frânărilor și a schimbărilor bruște de direcție în viraj.
- Păstrarea unei distanțe corespunzătoare față de vehiculul din față.
- Adaptarea permanentă a vitezei la starea carosabilului și la condițiile meteorologice.
- Evitarea încrederii excesive în sistemele electronice de siguranță, care nu pot compensa o viteză neadaptată.
Polițistul a subliniat că tehnologia instalată pe camioane nu poate anula riscurile generate de o conduită imprudentă la volan.