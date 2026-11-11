Accident grav pe DN 19E, în Bihor! Un TIR a intrat într-o curbă cu viteză și a izbit violent o mașină care circula regulamentar

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 11 nov. 2026, 16:43

Un accident rutier în care au fost implicate două autotrenuri și un autoturism s-a produs marți după-amiază, pe DN 19E, în județul Bihor, în apropierea localității Sărsig. Un șofer de TIR nu ar fi redus viteza înainte de a aborda o curbă periculoasă, în condițiile în care carosabilul era umed și zona era semnalizată corespunzător. Camionul a pătruns pe sensul opus și a lovit puternic o mașină care circula regulamentar. În urma impactului, autotrenul a fost acroșat și de un al doilea TIR, aflat în spatele său.

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