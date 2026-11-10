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Captură de 18 milioane de lei la Giurgiu: aproape 56.000 de produse suspectate că sunt contrafăcute

FOTO: Poliția de Frontieră Română

FOTO: Poliția de Frontieră Română

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Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 10 nov. 2026, 20:23

Aproape 56.000 de articole vestimentare, încălțăminte și produse de marochinărie, în valoare estimată la aproape 18 milioane de lei, au fost descoperite de polițiștii de frontieră și inspectorii vamali într-un camion oprit pentru control în zona DN5, la Giurgiu. Marfa purta însemnele unor mărci protejate și există suspiciunea că produsele sunt contrafăcute.

Controlul a avut loc pe 8 noiembrie, în jurul orei 17:00, în cadrul unei acțiuni de tip BLITZ desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu. Automarfarul, înmatriculat în România, transporta textile pe ruta Turcia–Belgia și era condus de un cetățean turc în vârstă de 53 de ani.

Ce au descoperit polițiștii în camionul oprit pe DN5

Verificările au fost declanșate după ce polițiștii au analizat documentele de călătorie, au consultat aplicația e-DAC și au examinat actele care însoțeau transportul. Oamenii legii au observat că valoarea declarată a mărfurilor nu era justificată de costurile de transport, motiv pentru care au decis să verifice amănunțit camionul.

La control a participat o echipă mixtă, formată din polițiști de frontieră ai Sectorului și Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, precum și din lucrători vamali ai Serviciului Echipe Mobile Giurgiu, structură din cadrul Direcției Regionale Vamale București.

În urma verificărilor, au fost găsite 55.964 de articole vestimentare, încălțăminte și produse de marochinărie. Toate aveau inscripționate denumirile unor mărci protejate, iar autoritățile suspectează că sunt contrafăcute.

Valoarea totală estimată a bunurilor se ridică la 17.961.300 de lei, adică aproape 18 milioane de lei.

actiune blitz giurgiu

FOTO: Poliția de Frontieră Română

Marfa a fost ridicată, iar șoferul este cercetat penal

Întreaga cantitate de produse a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor și depozitată în Camera de Corpuri Delicte a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru punerea în circulație a unui produs care poartă o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, pentru produse identice ori similare, faptă care poate prejudicia titularul drepturilor asupra mărcii.

La finalizarea cercetărilor, urmează să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet competentă. Deocamdată, bunurile sunt considerate susceptibile de a fi contrafăcute, iar suspiciunile urmează să fie clarificate în cadrul anchetei.

Acțiunile de control continuă la Giurgiu

Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, verificările de acest tip sunt desfășurate în cooperare cu instituțiile partenere și urmăresc prevenirea introducerii pe piață a mărfurilor care pot încălca drepturile de proprietate intelectuală.

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