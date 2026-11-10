Captură de 18 milioane de lei la Giurgiu: aproape 56.000 de produse suspectate că sunt contrafăcute

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 10 nov. 2026, 20:23

Aproape 56.000 de articole vestimentare, încălțăminte și produse de marochinărie, în valoare estimată la aproape 18 milioane de lei, au fost descoperite de polițiștii de frontieră și inspectorii vamali într-un camion oprit pentru control în zona DN5, la Giurgiu. Marfa purta însemnele unor mărci protejate și există suspiciunea că produsele sunt contrafăcute.

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