Caz cutremurător! Un tată și-ar fi violat fiica în repetate rânduri și ar fi lăsat-o însărcinată

Un caz de o gravitate extremă a fost descoperit în județul Gorj, unde un bărbat în vârstă de 40 de ani este acuzat că și-ar fi abuzat sexual propria fiică, în mod repetat. Faptele s-ar fi petrecut în perioada în care adolescenta avea doar 15 ani. În urma abuzurilor, fata ar fi rămas însărcinată și ar fi fost nevoită să recurgă la întreruperea sarcinii.
Bărbatul ar fi încercat să o împiedice pe minoră să dezvăluie cele întâmplate, recurgând la amenințări cu moartea și acte de violență fizică. După o perioadă în care a păstrat tăcerea, adolescenta, ajunsă acum la vârsta de 17 ani, a mers la Poliție și a povestit prin ce ar fi trecut. Tatăl său a fost reținut în urma cercetărilor.
Abuzurile ar fi început când fata avea 15 ani. Ce au descoperit anchetatorii
Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, presupusele agresiuni s-ar fi desfășurat între lunile ianuarie și septembrie 2024. În acea perioadă, adolescenta locuia împreună cu tatăl său, care ar fi constrâns-o în repetate rânduri să întrețină relații sexuale împotriva voinței sale.
Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi folosit violența fizică și amenințările cu moartea pentru a o determina pe fiica sa să nu vorbească despre abuzurile la care ar fi fost supusă.
În urma relațiilor sexuale, fata ar fi rămas însărcinată, iar ulterior ar fi făcut o întrerupere de sarcină.
Percheziții la locuința tatălui și la două adrese din Gorj
Surse judiciare au precizat că bărbatul locuia singur cu fiica sa în perioada în care s-ar fi produs abuzurile. Adolescenta a decis recent să ceară ajutorul autorităților și să reclame situația.
Marți, polițiștii au desfășurat mai multe percheziții în cadrul anchetei. Verificările au vizat locuința bărbatului din Târgu Jiu, un cabinet medical indicat de adolescentă drept locul în care ar fi avut loc întreruperea de sarcină, precum și domiciliul unui medic din orașul Bumbești-Jiu.
Investigațiile urmăresc clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele reclamate.
Tatăl a fost reținut. Ce urmează în dosar
În urma probelor strânse, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Gorj au dispus reținerea bărbatului de 40 de ani, suspectat de viol săvârșit asupra unui minor, în formă continuată.
Acesta a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, cu propuneri legale.
Între timp, adolescenta nu mai locuiește alături de tatăl său, fiind în grija bunicii materne.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor detaliilor acestui caz, iar acuzațiile urmează să fie analizate de autoritățile judiciare.