Caz cutremurător! Un tată și-ar fi violat fiica în repetate rânduri și ar fi lăsat-o însărcinată

Publicat 10 nov. 2026, 16:34 Actualizat 10 nov. 2026, 16:41

Un caz de o gravitate extremă a fost descoperit în județul Gorj, unde un bărbat în vârstă de 40 de ani este acuzat că și-ar fi abuzat sexual propria fiică, în mod repetat. Faptele s-ar fi petrecut în perioada în care adolescenta avea doar 15 ani. În urma abuzurilor, fata ar fi rămas însărcinată și ar fi fost nevoită să recurgă la întreruperea sarcinii.

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