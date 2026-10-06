Scene terifiante: o elevă a fost violată de trei colegi. Alți doi tineri au asistat la incident

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 6 oct. 2026, 14:04

Anchetă de amploare în județul Prahova, după ce o elevă în vârstă de 17 ani ar fi fost victima unui viol. Trei tineri sunt suspectați că ar fi întreținut raporturi sexuale neconsimțite cu fata, în timp ce alți doi ar fi asistat la faptele reclamate. Toți cei implicați ar fi fost colegi de școală. Informații cu un puternic impact emoțional!

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