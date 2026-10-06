Scene terifiante: o elevă a fost violată de trei colegi. Alți doi tineri au asistat la incident

Anchetă de amploare în județul Prahova, după ce o elevă în vârstă de 17 ani ar fi fost victima unui viol. Trei tineri sunt suspectați că ar fi întreținut raporturi sexuale neconsimțite cu fata, în timp ce alți doi ar fi asistat la faptele reclamate. Toți cei implicați ar fi fost colegi de școală. Informații cu un puternic impact emoțional!
Cazul a ajuns în atenția Poliției după ce reprezentanții unei unități de învățământ din județ au sesizat autoritățile. Incidentul s-ar fi produs în data de 24 septembrie 2026, într-o clădire dezafectată din orașul Plopeni, în afara unității de învățământ.
Potrivit anchetatorilor, fata ar fi fost supusă unor acte de constrângere psihică și determinată să întrețină relații sexuale fără consimțământ cu trei tineri. Alți doi băieți ar fi fost prezenți și ar fi asistat la cele întâmplate, fără să aibă, potrivit probelor de până acum, raporturi sexuale cu victima.
Ancheta a început după sesizarea făcută de școală
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Plopeni au fost sesizați pe 25 septembrie, la o zi după data la care ar fi avut loc faptele reclamate.
Oamenii legii au demarat imediat cercetările, iar în perioada următoare au fost efectuate audieri și au fost strânse probe pentru stabilirea împrejurărilor în care s-ar fi produs incidentul.
Pe 1 octombrie, polițiștii au desfășurat șase percheziții domiciliare. Acțiunile au avut loc în Băicoi, Slănic și comuna Dumbrăvești, fiind urmărită identificarea și ridicarea unor mijloace materiale de probă considerate importante pentru anchetă.
Șase persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri și pentru desfășurarea procedurilor prevăzute de lege.
Cinci tineri, reținuți inițial
În urma probelor strânse de anchetatori, cinci tineri, cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore.
Ulterior, pe 2 octombrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți a analizat propunerile formulate în cauză și a dispus măsuri preventive diferite pentru cei cinci.
Astfel, unul dintre tineri a fost arestat preventiv, pentru alți doi s-a dispus arestul la domiciliu pentru 30 de zile, iar ceilalți doi au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.
Ancheta este coordonată de procuror, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a responsabilității fiecărei persoane implicate.
Victima beneficiază de sprijin și protecție
În acest caz, autoritățile au anunțat că au fost luate măsuri speciale pentru protejarea minorei și pentru evitarea unei eventuale revictimizări.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a fost informată cu privire la situație. Reprezentanții instituției au participat la activitățile procedurale, inclusiv la audieri, pentru a asigura sprijinul și protecția necesare victimei.
Poliția Prahova subliniază că, pe parcursul anchetei, au fost avute în vedere cu prioritate interesul superior al minorului, protejarea vieții private și demnitatea persoanei vătămate.
Surse judiciare au precizat că fata și tinerii vizați de anchetă sunt colegi de școală, însă incidentul nu s-ar fi produs în incinta unității de învățământ.