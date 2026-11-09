Alertă în apropiere de Sulina. O țintă aeriană a fost detectată în spațiul aerian ucrainean. Anuțul MApN

O nouă alertă aeriană a fost declanșată luni după-amiază în zona de nord a județului Tulcea, după ce o țintă aeriană a fost detectată la aproximativ 30 de kilometri nord-est de Sulina, în spațiul aerian al Ucrainei. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din estul județului, avertizând asupra riscurilor generate de evoluția situației din apropierea graniței României.
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Potrivit reprezentanților Ministerului Apărării Naționale, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea alertării populației din estul județului Tulcea. Astfel, la ora 17:19, a fost transmis un mesaj RO-Alert.
Ce trebuie să facă populația în cazul unei alerte aeriene
În contextul alertelor aeriene generate de războiul din Ucraina și al riscului ca drone sau fragmente ale acestora să ajungă pe teritoriul României, autoritățile le recomandă cetățenilor să respecte cu strictețe măsurile de siguranță transmise prin mesajele RO-Alert.
În cazul primirii unei avertizări, populația este sfătuită să rămână calmă, să se adăpostească în clădiri sigure și să evite deplasările în aer liber. De asemenea, oamenii nu trebuie să se apropie de obiecte zburătoare prăbușite, resturi sau fragmente metalice care ar putea proveni de la drone.
Autoritățile recomandă ca orice obiect suspect identificat să fie raportat imediat la numărul unic de urgență 112. De asemenea, populația este sfătuită să nu atingă și să nu încerce să manipuleze astfel de obiecte, deoarece acestea pot fi periculoase.
Totodată, cetățenii sunt îndemnați să urmărească informările oficiale ale autorităților și să respecte indicațiile transmise prin sistemul RO-Alert.