Alertă în apropiere de Sulina. O țintă aeriană a fost detectată în spațiul aerian ucrainean. Anuțul MApN

Publicat 9 nov. 2026, 18:44 Actualizat 9 nov. 2026, 18:49

O nouă alertă aeriană a fost declanșată luni după-amiază în zona de nord a județului Tulcea, după ce o țintă aeriană a fost detectată la aproximativ 30 de kilometri nord-est de Sulina, în spațiul aerian al Ucrainei. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din estul județului, avertizând asupra riscurilor generate de evoluția situației din apropierea graniței României.

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