Black Friday 2026: Cum se pot verifica alertele privind produsele periculoase din 15 țări. Precizările InfoCons

Black Friday vine cu oferte spectaculoase, în general, dar uneori ajung în colete și multe produse periculoase. Și cum ziua de vineri, 6 noiembrie, este dedicată marilor reduceri, InfoCons (organizație non-guvernamentală de protecție a consumatorilor) vine în ajutorul consumatorilor și trage un semnal, dar oferă și o soluție.
Astfel, clienții sunt anunțați că pot consulta, prin intermediul aplicației InfoCons, alertele privind produsele nealimentare periculoase din încă 15 țări membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în urma unei actualizări realizate cu ocazia Black Friday 2026, potrivit unui comunicat al organizației, transmis către Agerpres.
Potrivit sursei citate, noua funcție este utilă în special pentru persoanele care fac cumpărături de pe platforme internaționale de comerț electronic.
Totodată, aplicația a fost actualizată și cu noi funcții pentru vizualizarea alertelor privind produsele nealimentare.
Consumatorii pot distribui alertele către familie, prieteni sau alte persoane
Mai mult, utilizatorii pot distribui alertele către familie, prieteni sau alte persoane, contribuind astfel la prevenirea achiziționării unor produse care pot prezenta riscuri pentru sănătate și siguranță.
În același timp, aplicația InfoCons pune la dispoziția consumatorilor și un comparator de produse electronice și electrocasnice.
Recomandările InfoCons pentru consumatori
Astfel, consumatorii pot compara informații legate telefoane mobile, televizoare, frigidere, mașini de spălat, anvelope și alte produse cu etichetă energetică, pentru a identifica variantele potrivite nevoilor acestora, ținând cont și de eficiența energetică sau costurile de utilizare pe termen lung.
La final, InfoCons recomandă verificarea produselor, înainte de achiziție, consultarea și distribuirea alertelor privind produsele neconforme sau periculoase și compararea caracteristicilor acestora, astfel încât reducerile de Black Friday 2026 să nu se transforme în adevărate riscuri pentru siguranța clienților.