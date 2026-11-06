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Black Friday 2026: Cum se pot verifica alertele privind produsele periculoase din 15 țări. Precizările InfoCons

FOTO - caracter ilustrativ

FOTO - caracter ilustrativ

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 nov. 2026, 11:15
Actualizat6 nov. 2026, 13:05

Black Friday vine cu oferte spectaculoase, în general, dar uneori ajung în colete și multe produse periculoase. Și cum ziua de vineri, 6 noiembrie, este dedicată marilor reduceri, InfoCons (organizație non-guvernamentală de protecție a consumatorilor) vine în ajutorul consumatorilor și trage un semnal, dar oferă și o soluție.

Astfel, clienții sunt anunțați că pot consulta, prin intermediul aplicației InfoCons, alertele privind produsele nealimentare periculoase din încă 15 țări membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în urma unei actualizări realizate cu ocazia Black Friday 2026, potrivit unui comunicat al organizației, transmis către Agerpres.

InfoCons extinde accesul la Alertele pentru produsele nealimentare. Pe lângă statele membre ale Uniunii Europene și Turcia, consumatorii pot consulta acum și Alertele pentru produse cu Risc din încă 15 țări membre OCDE: Australia, Canada, Chile, Columbia, Coreea de Sud, Costa Rica, Elveția, Islanda, Israel, Japonia, Mexic, Norvegia, Noua Zeelandă, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii

informează InfoCons.

Potrivit sursei citate, noua funcție este utilă în special pentru persoanele care fac cumpărături de pe platforme internaționale de comerț electronic.

Noua funcție este deosebit de importantă în perioada Black Friday 2026, când numeroși consumatori realizează achiziții de pe platforme internaționale de comerț electronic. Funcționalitatea vine în sprijinul celor care călătoresc sau locuiesc în străinătate, facilitând accesul la informații despre produsele neconforme sau periculoase semnalate pe piețele internaționale, în 33 de limbi

mai precizează reprezentanții InfoCons.

Totodată, aplicația a fost actualizată și cu noi funcții pentru vizualizarea alertelor privind produsele nealimentare.

Consumatorii au acum posibilitatea de a mări imaginile produselor identificate în Alerte, pentru a observa mai bine detaliile, a recunoaște mai ușor produsele neconforme sau periculoase și a salva imaginile acestora pentru verificări ulterioare, inclusiv prin motoarele de căutare tip Google, după imaginea produsului din Alertă

se menționează, de asemenea, în comunicat.

Consumatorii pot distribui alertele către familie, prieteni sau alte persoane

Mai mult, utilizatorii pot distribui alertele către familie, prieteni sau alte persoane, contribuind astfel la prevenirea achiziționării unor produse care pot prezenta riscuri pentru sănătate și siguranță.

În același timp, aplicația InfoCons pune la dispoziția consumatorilor și un comparator de produse electronice și electrocasnice.

În contextul reducerilor la produse electronice și electrocasnice, Aplicația InfoCons pune la dispoziția consumatorilor posibilitatea de a compara simultan până la 10 produse, prin scanarea codului QR de pe eticheta energetică, și de a alege fiecare independent și transparent

se mai arată în comunicatul InfoCons.

Recomandările InfoCons pentru consumatori

Astfel, consumatorii pot compara informații legate telefoane mobile, televizoare, frigidere, mașini de spălat, anvelope și alte produse cu etichetă energetică, pentru a identifica variantele potrivite nevoilor acestora, ținând cont și de eficiența energetică sau costurile de utilizare pe termen lung.

La final, InfoCons recomandă verificarea produselor, înainte de achiziție, consultarea și distribuirea alertelor privind produsele neconforme sau periculoase și compararea caracteristicilor acestora, astfel încât reducerile de Black Friday 2026 să nu se transforme în adevărate riscuri pentru siguranța clienților.

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