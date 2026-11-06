Black Friday 2026: Cum se pot verifica alertele privind produsele periculoase din 15 țări. Precizările InfoCons

Publicat 6 nov. 2026, 11:15 Actualizat 6 nov. 2026, 13:05

Black Friday vine cu oferte spectaculoase, în general, dar uneori ajung în colete și multe produse periculoase. Și cum ziua de vineri, 6 noiembrie, este dedicată marilor reduceri, InfoCons (organizație non-guvernamentală de protecție a consumatorilor) vine în ajutorul consumatorilor și trage un semnal, dar oferă și o soluție.

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