Lucrările la ultimul lot din A0 Nord au ajuns la 85%. Zece kilometri ar putea fi deschiși în 2026

Șoferii ar putea circula pe încă 10 kilometri din Autostrada A0 Nord până la sfârșitul anului 2026. Lucrările pe ultimul lot aflat în construcție, între Joița și Corbeanca, au ajuns la un stadiu fizic de 85%, a anunțat joi, 5 noiembrie, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Dacă ritmul actual se menține și vremea permite continuarea lucrărilor, noul tronson ar putea fi deschis în luna decembrie. Restul de aproximativ 7 kilometri ar urma să fie finalizați până în aprilie 2027.
Anunțul vine la o zi după deschiderea celor 13 kilometri din A0 Nord, între Afumați și Glina, care permit o legătură directă între autostrăzile A3 și A2. Odată cu inaugurarea acestor sectoare, ultimul lot rămas de finalizat este cel dintre Joița și Corbeanca, cu o lungime de 17,5 kilometri. Acesta va completa inelul de autostradă din jurul Capitalei și va asigura inclusiv conexiunea cu Autostrada A1.
Lucrările la Autostrada A0 Nord au ajuns la 85%. Când se deschid cei 10 kilometri
Cristian Pistol a verificat joi șantierul lotului 1 al Autostrăzii A0 Nord, unde constructorii lucrează în continuare la finalizarea pasajelor, la terasamente și la asfaltarea sectoarelor rămase. Asocierea româno-italiană Retter - Pizzarotti execută lucrări în mai multe puncte ale traseului, iar în zonele avansate echipele montează deja parapetele de protecție. Directorul CNAIR estimează că aproximativ 10 kilometri vor putea fi deschiși până la sfârșitul anului, însă acest termen depinde de condițiile meteorologice.
Ultimii 7 kilometri din A0 Nord ar putea fi deschiși în aprilie 2027
Pentru restul traseului, autoritățile estimează că lucrările vor continua și în primele luni ale anului viitor. Ultimii aproximativ 7 kilometri din lotul Joița - Corbeanca ar urma să fie dați în circulație până în aprilie 2027, termen care va permite realizarea conexiunii dintre semi-inelul nordic al A0 și Autostrada A1. Odată finalizat acest sector, șoferii vor putea ocoli Bucureștiul pe un inel complet de autostradă, fără să mai fie nevoiți să folosească vechea șosea de centură pentru a face legătura între tronsoane.
Lotul 1 al A0 Nord este construit de asocierea Retter - Pizzarotti, în baza unui contract în valoare de aproximativ 815 milioane de lei, fără TVA. Proiectul este finanțat prin Programul Transport 2021-2027, iar termenul contractual de finalizare este aprilie 2027. În luna octombrie, lucrările ajunseseră la 82%, astfel că noul bilanț anunțat de CNAIR arată un avans de trei puncte procentuale. Deschiderea circulației pe sectoarele rămase depinde însă de finalizarea tuturor lucrărilor necesare pentru siguranța șoferilor.
Varianta Ocolitoare Buftea, finalizată în proporție de peste 65%
În paralel cu lucrările la Autostrada A0 Nord, continuă și construcția Variantei Ocolitoare Buftea, un proiect important pentru realizarea legăturii dintre autostradă și DN1A. Cristian Pistol a anunțat că stadiul fizic al lucrărilor a depășit 65%, iar constructorul austriac Porr lucrează în prezent la terasamente, consolidări, pasaje și rețele de utilități. Un sector al drumului ar urma să fie gata în luna decembrie, astfel încât să poată fi folosit pentru descărcarea traficului de pe A0 către DN1A.
Finalizarea acestui sector al Variantei Ocolitoare Buftea este importantă pentru punerea în circulație a tronsonului de autostradă programat să fie deschis în decembrie. Conexiunea cu DN1A va permite accesul șoferilor pe noua infrastructură rutieră, fără să fie necesară finalizarea întregului lot de 17,5 kilometri. Directorul CNAIR a subliniat că lucrările din zona București - Ilfov avansează constant și că noile legături rutiere vor contribui la dezvoltarea economică a regiunii.