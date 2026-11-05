Lucrările la ultimul lot din A0 Nord au ajuns la 85%. Zece kilometri ar putea fi deschiși în 2026

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 5 nov. 2026, 13:55

Șoferii ar putea circula pe încă 10 kilometri din Autostrada A0 Nord până la sfârșitul anului 2026. Lucrările pe ultimul lot aflat în construcție, între Joița și Corbeanca, au ajuns la un stadiu fizic de 85%, a anunțat joi, 5 noiembrie, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Dacă ritmul actual se menține și vremea permite continuarea lucrărilor, noul tronson ar putea fi deschis în luna decembrie. Restul de aproximativ 7 kilometri ar urma să fie finalizați până în aprilie 2027.

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