Adolescentă de 16 ani, rănită într-un accident de motocicletă în Bistrița-Năsăud. Care este starea victimei

Publicat 4 nov. 2026, 12:16 Actualizat 4 nov. 2026, 12:35

O adolescentă de 16 ani a fost rănită și a ajuns la spital, miercuri dimineață, după un accident de motocicletă produs în orașul Beclean, pe Drumul Național 17 (DN17). În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că tânăra a acroșat un autoturism oprit la semafor și ulterior a căzut pe carosabil. Potrivit acestora, fata obținuse permisul pentru motocicletă în luna iunie a acestui an.

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