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Adolescentă de 16 ani, rănită într-un accident de motocicletă în Bistrița-Năsăud. Care este starea victimei

FOTO - ISU Bistrița-Năsăud

FOTO - ISU Bistrița-Năsăud

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Scris deRealitatea.NET
Publicat4 nov. 2026, 12:16
Actualizat4 nov. 2026, 12:35

O adolescentă de 16 ani a fost rănită și a ajuns la spital, miercuri dimineață, după un accident de motocicletă produs în orașul Beclean, pe Drumul Național 17 (DN17). În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că tânăra a acroșat un autoturism oprit la semafor și ulterior a căzut pe carosabil. Potrivit acestora, fata obținuse permisul pentru motocicletă în luna iunie a acestui an.

Inițial, victima a fost preluată de un echipaj de prim-ajutor SMURD din Beclean, ulterior fiind predată unui echipaj de terapie intensivă mobilă, pentru continuarea îngrijirilor medicale de specialitate, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bistrița-Năsăud.

Care este starea victimei

Purtătorul de cuvânt al ISU Bistrița-Năsăud, Marius Rus, a precizat - pentru Agerpres - că adolescenta a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, policontuzionată, dar conștientă, stabilă și cooperantă.

În această dimineață, polițiștii Compartimentului Rutier Beclean au intervenit la un accident semnalat pe Drumul Național 17, în Beclean. La locul evenimentului, polițiștii au constatat faptul că o motocicletă condusă de o tânără de 16 ani, din Beclean, a acroșat un autoturism care se afla oprit la semafor, iar ulterior a căzut pe carosabil, rezultând rănirea tinerei. Aceasta a fost ulterior transportată la spital, urmând să-i fie recoltate mostre biologice în vederea determinării alcoolemiei. Conducătorul autoturismului, un bărbat de 66 de ani, din Beclean, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ

a declarat Paul Rodilă, reprezentatul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud

În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând să fie stabilite cauza și împrejurările producerii evenimentului rutier.

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