Haos în Timișoara: un adolescent de 17 ani a vandalizat un restaurant, o vulcanizare și o spălătorie auto

Scene de distrugere în Timișoara, unde un adolescent în vârstă de 17 ani este suspectat că a vandalizat mai multe spații comerciale, provocând pagube importante. Restaurantul, o vulcanizare și o spălătorie auto au fost țintele tânărului, despre care există suspiciuni că s-ar fi aflat sub influența substanțelor interzise în momentul incidentelor.
Restaurant făcut praf de un adolescent. A folosit un extinctor pentru a distruge tot ce i-a ieșit în cale
Potrivit informațiilor disponibile în mediul online, adolescentul ar fi început seria distrugerilor într-un restaurant din Timișoara. Cu gluga trasă pe cap, acesta ar fi intrat în local și ar fi folosit un extinctor pentru a sparge obiectele din interior.
În timpul atacului, ar fi răsturnat frigidere, ar fi distrus geamuri și ar fi provocat avarii importante în incinta restaurantului. Nici autoturismul firmei, aflat în apropiere, nu ar fi scăpat de furia tânărului.
După ce a părăsit restaurantul, băiatul s-ar fi îndreptat către o vulcanizare, unde ar fi deteriorat mai multe echipamente și ustensile de lucru, dar ar fi spart și câteva geamuri.
Ulterior, acesta ar fi ajuns la o spălătorie auto, unde ar fi continuat să provoace distrugeri.
Poliția a intervenit după ce locuitorii din zonă au auzit zgomote puternice
Incidentul a intrat în atenția autorităților după ce mai multe persoane din apropierea vulcanizării au auzit zgomote neobișnuite și au alertat poliția.
În urma intervenției, adolescentul de 17 ani a fost identificat și prins de oamenii legii. Acesta a fost reținut și condus la audieri pentru clarificarea împrejurărilor în care s-au produs distrugerile.
Anchetatorii iau în calcul și ipoteza potrivit căreia tânărul ar fi consumat substanțe interzise înainte de a vandaliza cele trei locații. Această suspiciune urmează să fie verificată de autorități.
Restaurantul și-a suspendat activitatea după distrugerile provocate
Proprietarii restaurantului au făcut publice imagini cu dezastrul lăsat în urmă și au anunțat că sunt nevoiți să întrerupă temporar activitatea. Pagubele sunt importante, iar spațiul are nevoie de reparații înainte de a putea primi din nou clienți.
Reprezentanții localului au transmis că nu cunosc niciun motiv care ar fi putut determina un asemenea gest și că întreaga situație le provoacă pierderi materiale considerabile.
„Noaptea trecută a fost vandalizată locația noastră, precum și mașina firmei! Astăzi nu putem lucra, urmând să vă ținem la curent când putem deschide.
Făptașul, un minor de 17 ani, a comis fapta neavând nicio motivație, sub influența substanțelor interzise. A fost reținut de poliție, însă noi am rămas cu pagubele”, au transmis proprietarii restaurantului într-o postare publicată pe Facebook.
Până la remedierea distrugerilor, activitatea restaurantului rămâne suspendată, iar proprietarii urmează să anunțe când vor putea redeschide locația.