Haos în Timișoara: un adolescent de 17 ani a vandalizat un restaurant, o vulcanizare și o spălătorie auto

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 6 nov. 2026, 09:40

Scene de distrugere în Timișoara, unde un adolescent în vârstă de 17 ani este suspectat că a vandalizat mai multe spații comerciale, provocând pagube importante. Restaurantul, o vulcanizare și o spălătorie auto au fost țintele tânărului, despre care există suspiciuni că s-ar fi aflat sub influența substanțelor interzise în momentul incidentelor.

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