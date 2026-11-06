Un nou cutremur în Vrancea, vineri dimineața. Ce magnitudine a avut

Un cutremur slab s-a produs vineri, 6 noiembrie 2026, în zona seismică Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP).
Seismul a avut magnitudinea locală de 2,6 și a fost înregistrat la ora 09:51:47, ora României.
Cutremurul s-a produs la o adâncime de 15,5 kilometri, fiind localizat în zona seismică Vrancea, județul Vrancea.
Unde s-a produs cutremurul din Vrancea
Potrivit INFP, seismul a fost localizat în apropierea mai multor orașe din sudul și estul țării. Epicentrul s-a aflat la aproximativ 24 de kilometri sud de Focșani, 43 de kilometri nord-est de Buzău, 73 de kilometri sud de Brăila, 74 de kilometri sud de Galați și 93 de kilometri sud de Bârlad.
Magnitudinea de 2,6 încadrează cutremurul în categoria seismelor slabe. Nu există, în datele transmise de INFP, informații privind pagube sau persoane afectate.
Cutremur produs la mică adâncime
Un element important al seismului este adâncimea de 15,5 kilometri, mai mică decât cea a multor cutremure înregistrate în mod obișnuit în zona Vrancea, unde se produc frecvent seisme de adâncime intermediară.
INFP monitorizează permanent activitatea seismică din România și publică datele despre cutremurele înregistrate pe teritoriul țării.
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