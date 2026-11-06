Un nou cutremur în Vrancea, vineri dimineața. Ce magnitudine a avut

Publicat 6 nov. 2026, 10:40 Actualizat 6 nov. 2026, 10:45

Un cutremur slab s-a produs vineri, 6 noiembrie 2026, în zona seismică Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP). Seismul a avut magnitudinea locală de 2,6 și a fost înregistrat la ora 09:51:47, ora României.

Distribuie articolul