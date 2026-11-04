Cutremur în România, miercuri dimineață! Ce magnitudine a avut și în ce zone a fost resimțit

Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 s-a produs miercuri dimineață, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).
Cutremur de 3,5 grade în zona seismică Vrancea
Seismul a fost înregistrat la ora 06:09:24, la o adâncime de 90,3 kilometri, fiind încadrat de specialiști drept un cutremur slab.
Potrivit INFP, epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe, la 55 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 56 de kilometri sud de Focșani, 66 de kilometri est de Brașov, 68 de kilometri sud de Buzău și 90 de kilometri nord de Ploiești.â
Este al șaselea cutremur înregistrat în zona seismică Vrancea de la începutul lunii noiembrie. Seismele produse în această perioadă au avut magnitudini cuprinse între 2,1 și 3,6 și s-au produs la adâncimi cuprinse între 70 și 150 de kilometri. Cel mai puternic cutremur din luna noiembrie a avut magnitudinea de 3,6.
În ceea ce privește activitatea seismică din acest an, cel mai puternic seism s-a produs pe 19 octombrie, în județul Buzău. Cutremurul a avut magnitudinea de 4,8 și a fost resimțit în municipiul Buzău, dar și în alte județe ale țării.
Ce trebuie să faci în cazul unui cutremur
În timpul unui cutremur, este important să îți păstrezi calmul și să eviți reacțiile impulsive. Dacă te afli într-o clădire, rămâi în interior și adăpostește-te sub o masă sau un birou rezistent, protejându-ți capul și gâtul. Dacă nu ai la îndemână un astfel de obiect de mobilier, stai într-o zonă cât mai sigură, departe de ferestre, oglinzi, biblioteci, dulapuri și alte obiecte care se pot desprinde sau răsturna.
Nu încerca să folosești liftul și nu te grăbi spre scări sau spre ieșire în timp ce clădirea se zguduie. Casa scării și zonele din apropierea ieșirilor pot deveni periculoase din cauza obiectelor care cad sau a aglomerației.
Dacă te afli afară, îndepărtează-te de clădiri, balcoane, stâlpi, copaci și cabluri electrice. Caută un spațiu deschis și rămâi acolo până când mișcarea terenului încetează.
În cazul în care cutremurul te surprinde într-o mașină, oprește într-un loc sigur, departe de clădiri, poduri, pasaje sau linii electrice, și rămâi în autoturism până la terminarea seismului.
După cutremur, verifică dacă există persoane rănite și acordă primul ajutor dacă poți face acest lucru în siguranță. Fii atent la eventualele replici și evită clădirile avariate. Dacă simți miros de gaz, nu aprinde lumina și nu folosi flăcări deschise, îndepărtează-te din zonă și anunță serviciile de urgență.
Pentru a fi pregătit, este recomandat să ai în locuință un kit de urgență, care să conțină apă, alimente neperisabile, lanternă, baterii, trusă de prim-ajutor, medicamente necesare, un radio și copii ale documentelor importante.