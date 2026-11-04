Cutremur în România, miercuri dimineață! Ce magnitudine a avut și în ce zone a fost resimțit

Publicat 4 nov. 2026, 09:36 Actualizat 4 nov. 2026, 09:43

Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 s-a produs miercuri dimineață, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

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