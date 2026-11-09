Tânără de 21 de ani din județul Cluj, găsită moartă într-un apartament din Râmnicu Vâlcea. Ce spun polițiștii

Publicat 9 nov. 2026, 12:15 Actualizat 9 nov. 2026, 12:33

Andrada S.,o tânără de 21 de ani din Turda, județul Cluj, a fost găsită moartă vineri, 6 noiembrie, într-un apartament din Râmnicu Vâlcea. Cazul este unul complicat, după ce au apărut informații potrivit cărora ea practica prostituția și ar fi avut o relație cu unul dintre participanții emisiunii „Insula Iubirii” din acest sezon.

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