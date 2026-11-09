Tânără de 21 de ani din județul Cluj, găsită moartă într-un apartament din Râmnicu Vâlcea. Ce spun polițiștii

Andrada S.,o tânără de 21 de ani din Turda, județul Cluj, a fost găsită moartă vineri, 6 noiembrie, într-un apartament din Râmnicu Vâlcea. Cazul este unul complicat, după ce au apărut informații potrivit cărora ea practica prostituția și ar fi avut o relație cu unul dintre participanții emisiunii „Insula Iubirii” din acest sezon.
Trupul neînsuflețit a fost descoperit într-un apartament închiriat în regim hotelier din zona Ostroveni Sat, în apropierea Grădinii Zoologice din Râmnicu Vâlcea.
Poliția a deschis dosar penal
Presa locală din Vâlcea scrie că Andrada s-ar fi aflat în Râmnicu Vâlcea pentru a practica prostituția, iar în acea zi chiar ar fi avut cinci clienți. Mai mult, potrivit Turda News, ea ar fi avut legături cu unul dintre participanții emisiunii „Insula Iubirii” din acest sezon.
Totuși, până în acest moment, nicio informație din cele vehiculate în spațiul public nu a fost confirmată de anchetatori.
Cercetările urmează să stabilească împrejurările în care a murit femeia de 21 de ani, în acest caz fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
Ce indică primele date ale autopsiei
Autopsia efectuată de medicii legiști nu a evidențiat urme de violență pe corpul victimei și, deci, în acest context nu există indicii care să susțină ipoteza unei crime.
Printre ipotezele vehiculate s-a aflat și varianta decesului accidental din cauza unei supradoze, dar nici această variantă nu a fost confirmată oficial în cadrul anchetei.
Pentru a afla ce a provocat moartea tinerei de 21 de ani, au fost recoltate probe toxicologice și histopatologice. Rezultatele analizelor, care sunt așteptate în aproximativ o lună, ar putea oferi primele răspunsuri în acest caz.