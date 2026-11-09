Bătaie violentă între două adolescente, în Teleorman! Martorii le filmau și le încurajau să se lovească

Scene revoltătoare au avut loc în localitatea Izvoarele, din județul Teleorman, unde două adolescente au fost implicate într-o confruntare violentă, sub privirile mai multor persoane. În loc să intervină pentru a opri conflictul, unii dintre cei prezenți au filmat întreaga scenă și le-au dat indicații fetelor despre cum să se lovească. Mai mult, o persoană care a încercat să le despartă ar fi fost împiedicată să intervină. Polițiștii au deschis o anchetă.
Bătaie în curtea Primăriei Izvoarele. Adolescentele s-au lovit cu pumnii și picioarele
Imaginile publicate de jurnaliștii de la impactnews24.ro surprind momentele în care cele două fete se agresează reciproc. Potrivit informațiilor prezentate de publicația locală, incidentul s-ar fi petrecut chiar în curtea Primăriei din Izvoarele.
Adolescentele s-au lovit cu pumnii și palmele, au folosit picioarele și s-au tras de păr, în timp ce mai multe persoane asistau la întreaga scenă. În loc să încerce să oprească violențele, unii dintre martori le-ar fi încurajat pe fete și le-ar fi indicat unde să lovească.
La un moment dat, o tânără îi cere uneia dintre adolescente să o lase pe cealaltă din păr. Din apropiere se aude și o altă persoană care încearcă să intervină verbal: „Cristina, las-o, lăsați-le!”.
Potrivit imaginilor, o persoană care a vrut să pună capăt conflictului ar fi fost oprită de cei aflați în jur.
Poliția Teleorman a deschis dosar pentru lovire sau alte violențe
Incidentul a ajuns în atenția autorităților, iar polițiștii din Teleorman au anunțat că s-au sesizat din oficiu și au început cercetările pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.
Anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs agresiunea, precum și modul în care s-au desfășurat evenimentele înainte și în timpul conflictului.
Ce vârste au cele două fete implicate în bătaie
Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, polițiștii au reușit să le identifice pe cele două adolescente implicate în incident.
Una dintre fete a împlinit vârsta de 13 ani, în timp ce cealaltă este cu doar câteva luni mai mică și urmează să ajungă la aceeași vârstă.