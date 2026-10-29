Crimă cumplită în Dolj! O femeie, ucisă în bătaie de concubin. Descoperirea făcută de o vecină

O femeie de 51 de ani din județul Dolj a avut parte de un sfârșit cumplit, după ce ar fi fost bătută până la moarte chiar de bărbatul cu care locuia. Tragedia s-a petrecut în comuna Carpen, în urma unei certuri izbucnite între cei doi, duminică seara, 25 octombrie. Potrivit polițiștilor, femeia ar fi fost lovită în repetate rânduri cu pumnii și picioarele, iar rănile suferite i-au fost fatale.
Cazul a ieșit la iveală a doua zi, când o vecină a anunțat Poliția că femeia a murit. Partenerul victimei, un bărbat de 50 de ani, a fost reținut, iar judecătorii au decis ulterior să îl aresteze preventiv pentru 30 de zile.
O vecină a anunțat Poliția. Femeia de 51 de ani a fost găsită fără viață în propria casă
Totul a ieșit la iveală luni dimineață, 26 octombrie, când o femeie din comuna Carpen a sunat la Poliție și a anunțat că vecina sa a murit. La adresa indicată au ajuns polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Breasta, care au găsit-o pe femeia de 51 de ani fără suflare, în locuința în care trăia alături de partenerul său.
Oamenii legii au observat că victima avea mai multe răni la nivelul capului și al corpului, semn că ar fi fost agresată înainte să moară. Pentru că existau suspiciuni că femeia fusese ucisă, cazul a fost preluat de polițiștii de la Investigații Criminale, împreună cu un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj. A fost cerută și o expertiză medico-legală, care să arate exact ce leziuni a suferit victima și care a fost cauza morții.
Ar fi lovit-o cu pumnii și picioarele după o ceartă. Ce au descoperit anchetatorii
Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că totul s-ar fi petrecut duminică, 25 octombrie, între orele 18:00 și 19:00. Cei doi se aflau în locuința comună când între ei ar fi izbucnit o ceartă. La un moment dat, bărbatul de 50 de ani și-ar fi atacat partenera, lovind-o de mai multe ori cu pumnii și picioarele în zona feței, a pieptului și a abdomenului.
Anchetatorii consideră că loviturile primite ar fi provocat moartea femeii. Polițiștii încearcă acum să refacă pas cu pas ce s-a întâmplat în casă în acea seară și să stabilească toate detaliile agresiunii. Declarațiile persoanelor implicate, urmele găsite la fața locului și rezultatul expertizei medico-legale vor fi importante pentru continuarea anchetei.
Bărbatul a fost arestat pentru 30 de zile. Este cercetat pentru omor asupra unui membru de familie
După ce au strâns primele probe, anchetatorii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore, sub acuzația de omor asupra unui membru de familie. Marți, 27 octombrie, acesta a fost dus în fața judecătorilor de la Tribunalul Dolj, care au decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj, unde va rămâne pe durata măsurii stabilite de instanță. Între timp, procurorii continuă să adune probe pentru a stabili cum s-a ajuns la această tragedie. Arestarea preventivă nu reprezintă o condamnare, iar vinovăția bărbatului urmează să fie stabilită de instanță, pe baza probelor administrate în dosar.
Un alt caz de violență în familie a avut loc în Dolj, cu numai câteva săptămâni înainte
Tragedia din Carpen vine la scurt timp după un alt caz grav de violență în familie în județul Dolj. Pe 16 octombrie, autoritățile au anunțat arestarea preventivă a unui bărbat de 28 de ani, acuzat că și-ar fi bătut concubina și ar fi împiedicat-o să plece din locuința sa timp de cinci zile.
Potrivit procurorilor, agresiunea ar fi avut loc pe 6 octombrie, când femeia a fost lovită în mod repetat în zona feței, suferind răni pentru care medicii au stabilit că are nevoie de 30-35 de zile de îngrijiri medicale. Bărbatul ar fi împiedicat-o apoi să se întoarcă la familia sa din Ploiești, motiv pentru care a fost cercetat atât pentru violență în familie, cât și pentru lipsire de libertate în mod ilegal. Cele două cazuri sunt anchete separate, dar readuc în atenție pericolul agresiunilor care au loc în interiorul cuplurilor.