Crimă cumplită în Dolj! O femeie, ucisă în bătaie de concubin. Descoperirea făcută de o vecină

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 oct. 2026, 08:10

O femeie de 51 de ani din județul Dolj a avut parte de un sfârșit cumplit, după ce ar fi fost bătută până la moarte chiar de bărbatul cu care locuia. Tragedia s-a petrecut în comuna Carpen, în urma unei certuri izbucnite între cei doi, duminică seara, 25 octombrie. Potrivit polițiștilor, femeia ar fi fost lovită în repetate rânduri cu pumnii și picioarele, iar rănile suferite i-au fost fatale.

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