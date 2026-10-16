Bărbat, arestat preventiv după ce și-ar fi bătut concubina și ar fi ținut-o sechestrată cinci zile

Un bărbat în vârstă de 28 de ani, din județul Dolj, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că și-a agresat concubina și a împiedicat-o să se întoarcă la familia sa din Ploiești. Femeia, care suferă de afecțiuni psihice, a fost lovită cu pumnii în zona feței și a suferit leziuni pentru care medicii au estimat o perioadă de vindecare de 30-35 de zile de îngrijiri medicale.
Violență în familie și lipsire de libertate, în județul Dolj
Cazul este anchetat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, care au dispus măsuri împotriva bărbatului pentru infracțiunile de violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal.
Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, incidentul a avut loc la 6 octombrie 2026, la domiciliul bărbatului din județul Dolj. Acesta ar fi atacat-o pe concubina sa, lovind-o în repetate rânduri cu pumnii în zona feței.
În urma agresiunii, femeia a suferit leziuni traumatice care necesită între 30 și 35 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, conform evaluării medico-legale.
Procurorii susțin că bărbatul ar fi profitat de vulnerabilitatea victimei, determinată de problemele sale de sănătate psihică.
Femeia ar fi fost împiedicată să se întoarcă la familia sa din Ploiești
Ancheta vizează și o altă faptă gravă. Conform procurorilor, în intervalul 6-10 octombrie 2026, bărbatul ar fi împiedicat-o pe femeie să părăsească locuința pentru a se întoarce la domiciliul său din municipiul Ploiești, județul Prahova.
Anchetatorii susțin că acesta ar fi înlăturat posibilitatea victimei de a reveni la familia sa, profitând de starea de vulnerabilitate în care se afla, arată news.ro.
Perioada în care femeia ar fi fost lipsită de libertate s-ar fi întins pe parcursul a cinci zile. Circumstanțele exacte ale faptelor sunt cercetate de procurori, care urmează să stabilească toate împrejurările în care s-au petrecut incidentele.
Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
După administrarea probelor în dosar, bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore. Ulterior, pe numele său a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Măsura preventivă a fost luată în cadrul anchetei privind acuzațiile de violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal.
Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, pentru clarificarea situației de fapt și stabilirea răspunderii penale.