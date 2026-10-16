Bărbat, arestat preventiv după ce și-ar fi bătut concubina și ar fi ținut-o sechestrată cinci zile

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 oct. 2026, 19:42

Un bărbat în vârstă de 28 de ani, din județul Dolj, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că și-a agresat concubina și a împiedicat-o să se întoarcă la familia sa din Ploiești. Femeia, care suferă de afecțiuni psihice, a fost lovită cu pumnii în zona feței și a suferit leziuni pentru care medicii au estimat o perioadă de vindecare de 30-35 de zile de îngrijiri medicale.

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