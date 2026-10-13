Tânără de 20 de ani, reținută de polițiști după ce ar fi agresat mai multe femei. Victimele au povestit prin ce au trecut

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 oct. 2026, 17:25

O tânără în vârstă de 20 de ani, acuzată că ar fi agresat mai multe femei în Constanța și că ar fi încercat să plece fără să achite serviciile unor saloane de înfrumusețare, a fost reținută de polițiști. În ultimele luni, mai multe persoane ar fi trecut prin experiențe similare, unele dintre victime susținând că au fost atacate în plină zi, inclusiv într-un centru comercial.

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