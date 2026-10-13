Tânără de 20 de ani, reținută de polițiști după ce ar fi agresat mai multe femei. Victimele au povestit prin ce au trecut

O tânără în vârstă de 20 de ani, acuzată că ar fi agresat mai multe femei în Constanța și că ar fi încercat să plece fără să achite serviciile unor saloane de înfrumusețare, a fost reținută de polițiști. În ultimele luni, mai multe persoane ar fi trecut prin experiențe similare, unele dintre victime susținând că au fost atacate în plină zi, inclusiv într-un centru comercial.
Potrivit mărturiilor făcute de femeile care o acuză, tânăra ar fi acționat în mai multe zone ale municipiului Constanța, fără să țină cont de oră sau de locul în care se aflau victimele. Unele dintre acestea susțin că au fost lovite, inclusiv în zona capului, iar ulterior ar fi rămas fără anumite bunuri personale.
Atacuri reclamate în mai multe cartiere din Constanța
Printre zonele în care tânăra ar fi fost văzută cel mai des se numără Tomis Nord, unde ar fi locuit cu chirie. De asemenea, femeile care au relatat incidentele susțin că aceasta ar fi fost implicată în agresiuni și în cartierele Tomis III, Trocadero și în zona Casei de Cultură.
Unul dintre episoadele reclamate s-ar fi petrecut într-un mall din Constanța, în timpul zilei. O femeie a povestit că ar fi fost atacată în timp ce se afla în centrul comercial, deși nu se aștepta să fie pusă într-o asemenea situație într-un spațiu public aglomerat.
O altă persoană a relatat că o femeie ar fi fost agresată în apropierea Liceului de Artă, cu aproximativ două săptămâni înainte de apariția mărturiei.
Relatările victimelor conturează un șir de incidente care ar fi avut loc în mai multe puncte ale orașului, atât ziua, cât și noaptea.
Acuzații și la saloanele de înfrumusețare
Pe lângă incidentele în care ar fi fost agresate femei, tinerei i se atribuie și mai multe situații în care ar fi beneficiat de servicii de înfrumusețare fără să le plătească.
O angajată a unui salon a povestit că aceasta ar fi venit de două ori pentru aplicarea genelor, iar la a doua vizită ar fi încercat să plece fără să achite serviciul.
O altă persoană care lucrează în domeniul manichiurii susține că tânăra s-ar fi prezentat la salonul său cu câteva luni în urmă pentru a-și face unghiile, însă ar fi plecat fără să plătească.
„A venit de două ori să își pună gene. A doua oară a încercat să plece fără să plătească”, a relatat una dintre femei.
„La mine a venit acum câteva luni să își pună unghii și nu mi-a plătit”, a declarat o altă persoană.
Victimele susțin că au cerut ajutorul Poliției
Mai multe dintre femeile care au făcut publice aceste experiențe afirmă că au sesizat autoritățile, însă, potrivit declarațiilor lor, incidentele ar fi continuat o perioadă îndelungată.
Nemulțumirea acestora este legată de faptul că ar fi reclamat comportamentul tinerei înainte ca aceasta să fie reținută. Între timp, în mediul online au apărut noi mărturii ale unor persoane care susțin că au fost atacate sau că au avut probleme în urma interacțiunilor cu aceasta.
Una dintre victime a descris experiența trăită în centrul comercial printr-o declarație scurtă: „Pe mine m-a atacat individa în Mall, în plină zi.”
Vinovăția urmează să fie stabilită potrivit legii.