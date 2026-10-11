Bătaie ca-n filme în Cluj! 11 persoane și-au împărțit pumni și picioare în plină stradă. Opt bărbați au fost reținuți

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 oct. 2026, 20:28

Opt bărbați din județul Cluj au fost reținuți, sâmbătă, în toiul nopții, după ce s-ar fi bătut, fiind sub influența alcoolului. Aceștia au reușit să spargă geamul unei clădiri, dar și să lovească o poartă metalică de acces auto.

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