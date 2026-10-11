Bătaie ca-n filme în Cluj! 11 persoane și-au împărțit pumni și picioare în plină stradă. Opt bărbați au fost reținuți

Opt bărbați din județul Cluj au fost reținuți, sâmbătă, în toiul nopții, după ce s-ar fi bătut, fiind sub influența alcoolului. Aceștia au reușit să spargă geamul unei clădiri, dar și să lovească o poartă metalică de acces auto.
Scandalul a izbucnit în municipiul Dej, pe strada Mihai Eminescu, în noaptea de 10 octombrie, în jurul orei 03:00. Potrivit polițiștilor, 11 persoane cu vârste cuprinse între 16 și 38 de ani s-ar fi luat la ceartă după ce au consumat băuturi alcoolice. Conflictul a degenerat rapid, iar cei implicați au început să se amenințe și să își împartă pumni și picioare.
Bătaie în plină stradă, la Dej. 11 persoane implicate într-un scandal violent
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, conflictul ar fi izbucnit spontan, pe fondul consumului de alcool. Discuțiile aprinse s-au transformat într-o altercație, în timpul căreia persoanele implicate s-ar fi amenințat reciproc și s-ar fi lovit cu pumnii și picioarele.
„Din cercetările efectuate a reieșit că, în noaptea de 10 octombrie a.c., în jurul orei 03:00, pe strada Mihai Eminescu din municipiul Dej, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, ar fi izbucnit un conflict spontan între 11 persoane, cu vârste cuprinse între 16 și 38 de ani, care și-ar fi adresat reciproc amenințări cu acte de violență, situația degenerând într-o altercație, în contextul căreia persoanele implicate și-ar fi aplicat reciproc lovituri cu pumnii și picioarele”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.
În timpul scandalului, doi dintre bărbații implicați ar fi început să lovească și un imobil din apropiere. Aceștia ar fi izbit cu pumnii și picioarele geamul clădirii, dar și poarta metalică destinată accesului autoturismelor, provocând distrugeri.
Opt bărbați au fost reținuți. Polițiștii au luat măsuri împotriva scandalagiilor
În urma cercetărilor, polițiștii au reușit să identifice toate persoanele implicate în conflict. Oamenii legii le-au oferit posibilitatea de a solicita ordine de protecție, însă cei implicați au refuzat această măsură. Sâmbătă, opt dintre bărbații care ar fi participat la altercație au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, duminică, 11 octombrie, aceștia au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Polițiștii continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunilor de încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și amenințare. Ancheta urmărește stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs scandalul și luarea măsurilor legale care se impun.