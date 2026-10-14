Bărbat din Buzău, arestat preventiv pentru omor. Și-ar fi ucis partenerul de pahar în urma unei agresiuni violente

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din județul Buzău, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de omor. Acesta ar fi lovit în mod repetat un alt bărbat, în propria locuință din comuna Săhăteni, iar rănile provocate ar fi dus la moartea victimei. Potrivit anchetatorilor, incidentul s-ar fi petrecut pe fondul consumului de alcool.
Conflict izbucnit în locuința suspectului, în comuna Săhăteni
Tragedia ar fi avut loc în seara zilei de 11 octombrie 2026. Conform informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, între cei doi bărbați ar fi izbucnit un conflict, în circumstanțele în care aceștia ar fi consumat băuturi alcoolice.
În timpul altercației, bărbatul de 48 de ani ar fi recurs la violență și și-ar fi atacat în repetate rânduri partenerul de pahar cu un obiect dur. Loviturile i-ar fi provocat victimei leziuni grave, care au condus, în cele din urmă, la deces.
Cazul a intrat în atenția procurorilor criminaliști, care au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs fapta și modul în care s-a desfășurat agresiunea.
Ce au stabilit medicii legiști în cazul bărbatului decedat
Examinarea medico-legală a victimei a oferit indicii importante pentru anchetă. În urma necropsiei, medicul din cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală Buzău ar fi stabilit că moartea a survenit în urma unui șoc traumatic și hemoragic.
Potrivit concluziilor medico-legale, decesul ar fi fost provocat de leziunile suferite în timpul agresiunii. Aceste constatări susțin cercetările desfășurate de anchetatori pentru clarificarea circumstanțelor în care bărbatul și-a pierdut viața.
Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
După administrarea probelor în dosar, procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău a sesizat instanța cu propunerea de arestare preventivă a bărbatului de 48 de ani.
Magistrații Tribunalului Buzău au admis solicitarea și au dispus arestarea preventivă a suspectului pentru o perioadă de 30 de zile. Acesta este cercetat pentru omor, în legătură cu agresiunea care ar fi dus la moartea partenerului său de pahar.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor detaliilor privind incidentul din comuna Săhăteni și pentru clarificarea răspunderii penale a persoanei acuzate.