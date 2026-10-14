Bărbat din Buzău, arestat preventiv pentru omor. Și-ar fi ucis partenerul de pahar în urma unei agresiuni violente

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 oct. 2026, 18:04

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din județul Buzău, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de omor. Acesta ar fi lovit în mod repetat un alt bărbat, în propria locuință din comuna Săhăteni, iar rănile provocate ar fi dus la moartea victimei. Potrivit anchetatorilor, incidentul s-ar fi petrecut pe fondul consumului de alcool.

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