Crimă șocantă în Madrid. Un bărbat de 36 de ani este suspectat că și-a ucis părinții cu o ganteră

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 oct. 2026, 15:16

Un caz de o violență extremă este anchetat de polițiștii din Madrid, după ce un cuplu în vârstă de 75 de ani a fost găsit mort în propria locuință. Principalul suspect este chiar fiul celor doi, un bărbat de 36 de ani, care a fost reținut după ce s-ar fi baricadat în apartament. Informații cu un puternic impact emoțional!

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