Crimă șocantă în Madrid. Un bărbat de 36 de ani este suspectat că și-a ucis părinții cu o ganteră

Un caz de o violență extremă este anchetat de polițiștii din Madrid, după ce un cuplu în vârstă de 75 de ani a fost găsit mort în propria locuință. Principalul suspect este chiar fiul celor doi, un bărbat de 36 de ani, care a fost reținut după ce s-ar fi baricadat în apartament. Informații cu un puternic impact emoțional!
Tragedia s-a produs luni dimineață, în cartierul Cuatro Vientos din capitala Spaniei. Potrivit presei locale, polițiștii au fost chemați în jurul orei 04:40 la o locuință de pe Paseo de los Húsares, după ce au fost semnalate probleme la adresă.
Polițiștii au spart ușa locuinței
Când au ajuns la fața locului, oamenii legii nu au putut intra imediat în locuință, arată El Espanol. Fiul celor două victime s-ar fi închis în interior și ar fi manifestat un comportament extrem de violent și agitat.
Pentru a pătrunde în apartament, polițiștii au fost nevoiți să forțeze ușa cu ajutorul unui berbec.
Bărbatul de 36 de ani a fost în cele din urmă imobilizat cu un pistol cu electroșocuri, după care a fost reținut. Acesta este în prezent anchetat pentru presupusa implicare în moartea violentă a părinților săi.
Victimele aveau urme de violență
Echipajele medicale ajunse la locuință au găsit cuplul fără viață. Cei doi prezentau vânătăi și alte leziuni care indicau faptul că ar fi fost victimele unei agresiuni.
Anchetatorii iau în calcul ipoteza că rănile ar fi fost provocate cu o ganteră. Obiectul ar fi putut fi folosit în timpul presupusului atac, însă circumstanțele exacte ale morții urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.
Medicii au putut confirma decesul celor două persoane, iar trupurile urmează să fie supuse procedurilor medico-legale necesare pentru stabilirea cauzei exacte a morții.
Fiul este principalul suspect
Potrivit informațiilor publicate de presa spaniolă, anchetatorii îl consideră pe fiul cuplului principalul suspect în acest caz.
Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii despre un posibil motiv al crimei și nici nu au stabilit public toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.
Polițiștii continuă cercetările pentru a reconstitui ultimele ore din viața celor doi pensionari și pentru a determina exact ce s-a întâmplat în locuința din cartierul Cuatro Vientos.
Bărbatul de 36 de ani rămâne în centrul anchetei, însă stabilirea responsabilității sale va depinde de probele strânse de autorități și de rezultatele investigației medico-legale.