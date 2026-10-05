Influenceriță, ucisă în Hong Kong. Procurorii susțin că suspecții au cumpărat mai multe ustensile înaintea crimei

Noi detalii au fost prezentate în procesul privind uciderea lui Abby Choi, model și influenceriță din Hong Kong. Procurorii susțin că fostul soț al femeii, fratele acestuia și tatăl lor ar fi pregătit în detaliu crima, cumpărând mai multe obiecte cu aproximativ două săptămâni înainte de atac. Cei trei bărbați au pledat nevinovat la acuzația de omor. Informații și detalii cu un puternic impact emoțional!
Procurorii susțin că uciderea a fost planificată
Abby Choi, mamă a patru copii și o figură cunoscută în lumea mondenă din Hong Kong, a fost ucisă în februarie 2023, conform CNN. Cazul a provocat un puternic impact în Hong Kong și a atras atenția presei internaționale după ce anchetatorii au recuperat doar anumite părți ale trupului femeii.
În cadrul procesului, procurorul principal Charlotte Draycott le-a spus juraților că moartea lui Choi ar fi fost rezultatul unui plan pregătit din timp.
Potrivit acuzării, Kwong Kau, fostul socru al lui Choi, și fiul său, Anthony Kwong, ar fi mers în mai multe magazine înainte de crimă și ar fi cumpărat obiecte pe care procurorii le consideră relevante pentru pregătirea faptei.
Printre acestea s-ar fi aflat un fierăstrău electric, o mașină de tocat carne, un frigider, mai multe cutii, un tocător de dimensiuni mari, o cratiță de mari dimensiuni și produse despre care procurorii susțin că ar fi fost destinate eliminării mirosurilor.
Un frigider ar fi fost folosit pentru ascunderea unor rămășițe
Potrivit declarațiilor prezentate în instanță, anumite părți ale trupului lui Abby Choi ar fi fost descoperite ulterior în frigiderul cumpărat înainte de crimă.
Procurorii susțin, de asemenea, că un ciocan achiziționat de Anthony Kwong ar fi arma folosită în atac.
Charlotte Draycott a argumentat în fața juraților că modul în care au fost făcute cumpărăturile, precum și implicarea mai multor persoane, indică în opinia acuzării existența unei pregătiri prealabile.
„Fiecare persoană și-a jucat rolul în pregătirea faptei”, a susținut procurorul, potrivit informațiilor prezentate în timpul procesului.
Abby Choi mergea să își ia fiica de la școală
Pe 21 februarie 2023, Abby Choi urma să își ia fiica de la școală.
Procurorii susțin că, înainte de plecare, Anthony Kwong și Alex Kwong s-au întâlnit la un Starbucks. Camerele de supraveghere l-ar fi surprins pe Anthony făcând o serie de gesturi pe care acuzarea le-a interpretat drept posibile indicii ale atacului care urma.
Ulterior, Anthony ar fi mers să o ia pe Choi, în timp ce Alex Kwong s-ar fi urcat în vehicul dintr-o altă locație.
În timpul deplasării, femeia a schimbat mesaje cu soacra sa. Potrivit procurorilor, conversația s-a oprit la ora 14:44.
Atacul ar fi avut loc într-o mașină
Acuzarea susține că Abby Choi ar fi fost atacată în interiorul unui vehicul. Procurorul le-a spus juraților că femeia ar fi fost lovită în mod repetat în cap cu un ciocan.
În instanță a fost prezentat obiectul despre care procurorii susțin că ar fi fost arma crimei, iar juraților le-au fost arătate și fotografii din cadrul autopsiei.
„Loviturile au fost sălbatice”, a afirmat Charlotte Draycott în fața instanței, potrivit relatării prezentate în proces.
După atac, vehiculul alb în care se afla Choi ar fi ajuns la o proprietate situată într-o zonă rurală din Hong Kong, în apropierea graniței cu China continentală.
Casa din zona rurală, parte importantă a anchetei
Potrivit procurorilor, în vehicul au fost descoperite urme de sânge aparținând lui Abby Choi, precum și ADN asociat cu Alex și Anthony Kwong.
Acuzarea susține că Kwong Kau ar fi fost cel care a aranjat închirierea proprietății unde anchetatorii au descoperit ulterior obiectele cumpărate înaintea crimei.
Un vecin ar fi declarat că, în aceeași zi, a auzit zgomote produse de un fierăstrău electric și a simțit un miros neobișnuit provenind din zonă.
Anchetatorii ar fi găsit în locuință obiectele despre care procurorii afirmă că au fost cumpărate în perioada de pregătire a crimei.
Ce s-a întâmplat cu suspecții
Anthony Kwong și Kwong Kau au fost arestați la câteva zile după dispariția lui Abby Choi, potrivit procurorului.
Alex Kwong ar fi fost reținut ulterior într-o zonă de feriboturi, în timp ce, potrivit acuzării, încerca să părăsească Hong Kong-ul.
Alex Kwong, Anthony Kwong și Kwong Kau au pledat nevinovat la acuzația de omor. Prin urmare, afirmațiile prezentate în instanță de procurori reprezintă acuzațiile formulate în cadrul procesului și urmează să fie evaluate de jurați.
Procesul în cazul uciderii lui Abby Choi este estimat să dureze aproximativ opt săptămâni.