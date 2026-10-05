Influenceriță, ucisă în Hong Kong. Procurorii susțin că suspecții au cumpărat mai multe ustensile înaintea crimei

Publicat 5 oct. 2026, 09:36 Actualizat 5 oct. 2026, 09:42

Noi detalii au fost prezentate în procesul privind uciderea lui Abby Choi, model și influenceriță din Hong Kong. Procurorii susțin că fostul soț al femeii, fratele acestuia și tatăl lor ar fi pregătit în detaliu crima, cumpărând mai multe obiecte cu aproximativ două săptămâni înainte de atac. Cei trei bărbați au pledat nevinovat la acuzația de omor. Informații și detalii cu un puternic impact emoțional!

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