Accident rutier grav în Bistrița. O femeie a fost resuscitată, după ce a plonjat cu mașina într-un loc de joacă -FOTO

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 28 oct. 2026, 18:01

Un accident rutier grav a avut loc marți după-amiază, în municipiul Bistrița, unde o femeie, în vârstă de aproximativ 60 de ani, a fost resuscitată de echipajele medicale după ce autoturismul pe care îl conducea a plonjat într-un loc de joacă.

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