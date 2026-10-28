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Accident rutier grav în Bistrița. O femeie a fost resuscitată, după ce a plonjat cu mașina într-un loc de joacă -FOTO

FOTO: Bistrițeanul/ Colaj Realitatea.NET

FOTO: Bistrițeanul/ Colaj Realitatea.NET

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 28 oct. 2026, 18:01

Un accident rutier grav a avut loc marți după-amiază, în municipiul Bistrița, unde o femeie, în vârstă de aproximativ 60 de ani, a fost resuscitată de echipajele medicale după ce autoturismul pe care îl conducea a plonjat într-un loc de joacă.

Femeia a fost găsită în stare de inconștiență

Incidentul s-a petrecut la intersecția străzilor Compozitorilor și Sigmirului, iar din primele informații, femeia care circula dinspre centură spre pasarelă ar fi pierdut controlul asupra autoturismului în zona sensului giratoriu. Mașina a părăsit carosabilul și a ajuns în spațiul de joacă amenajat în apropierea magazinului Lidl, oprindu-se în zona unor tomberoane.

accident in bistrita - bistriteanul

La scurt timp, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul ISU Bistrița-Năsăud, dar și o ambulanță SMURD, care au găsit femeia în stare de inconștiență.

accident in bistrita - bistriteanul

Medicii au aplicat protocolul de resuscitare, iar victima a răspuns manevrelor, fiind transportată ulterior la UPU SMURD Bistrița pentru îngrijiri medicale.

Victima, femeie, a fost resuscitată cu succes și transportată la UPU SMURD Bistrița pentru continuarea îngrijirilor medicale

au transmis reprezentanții ISU Bistrița-Năsăud.

Potrivit presei locale, femeia, care se afla singură în mașină în momentul incidentului, ar fi suferit un infarct la volan, însă informația nu a fost confirmată oficial de autorități.

accident in bistrita - bistriteanul

Pagube majore în spațiul de joacă

În urma accidentului, au fost distruse bicicletele unor copii care se aflau în părculeț, precum și lada cu nisip, două coșuri de gunoi și o bancă. Din fericire, copiii care se aflau în acel moment în părculeț nu au fost loviți.

accident in bistrita - bistriteanul

Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz și continuă cercetările pentru a afla cu exactitate cauzele și circumstanțele în care a avut loc incidentul.

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