Accident rutier grav în Bistrița. O femeie a fost resuscitată, după ce a plonjat cu mașina într-un loc de joacă -FOTO

Un accident rutier grav a avut loc marți după-amiază, în municipiul Bistrița, unde o femeie, în vârstă de aproximativ 60 de ani, a fost resuscitată de echipajele medicale după ce autoturismul pe care îl conducea a plonjat într-un loc de joacă.
Femeia a fost găsită în stare de inconștiență
Incidentul s-a petrecut la intersecția străzilor Compozitorilor și Sigmirului, iar din primele informații, femeia care circula dinspre centură spre pasarelă ar fi pierdut controlul asupra autoturismului în zona sensului giratoriu. Mașina a părăsit carosabilul și a ajuns în spațiul de joacă amenajat în apropierea magazinului Lidl, oprindu-se în zona unor tomberoane.
La scurt timp, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul ISU Bistrița-Năsăud, dar și o ambulanță SMURD, care au găsit femeia în stare de inconștiență.
Medicii au aplicat protocolul de resuscitare, iar victima a răspuns manevrelor, fiind transportată ulterior la UPU SMURD Bistrița pentru îngrijiri medicale.
Potrivit presei locale, femeia, care se afla singură în mașină în momentul incidentului, ar fi suferit un infarct la volan, însă informația nu a fost confirmată oficial de autorități.
Pagube majore în spațiul de joacă
În urma accidentului, au fost distruse bicicletele unor copii care se aflau în părculeț, precum și lada cu nisip, două coșuri de gunoi și o bancă. Din fericire, copiii care se aflau în acel moment în părculeț nu au fost loviți.
Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz și continuă cercetările pentru a afla cu exactitate cauzele și circumstanțele în care a avut loc incidentul.