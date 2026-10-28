Marian Godină, surprins de prețurile uriașe: cât costă o zi la zăpadă în Poiana Brașov cu doi copii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 oct. 2026, 10:10

O simplă ieșire la zăpadă cu familia poate ajunge să coste câteva sute de lei în Poiana Brașov, chiar și fără cazare sau o zi întreagă de schi. Marian Godină a profitat de vacanța copiilor pentru a petrece câteva ore pe Masivul Postăvarul, alături de soție și cele două fetițe. La finalul excursiei, acesta a făcut socoteala și a descoperit că a cheltuit 241 de lei doar pentru telecabină, o masă la cabană și patru ore de parcare. Cea mai neașteptată cheltuială a fost parcarea, pentru care a plătit 56 de lei.

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