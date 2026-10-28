Marian Godină, surprins de prețurile uriașe: cât costă o zi la zăpadă în Poiana Brașov cu doi copii

O simplă ieșire la zăpadă cu familia poate ajunge să coste câteva sute de lei în Poiana Brașov, chiar și fără cazare sau o zi întreagă de schi. Marian Godină a profitat de vacanța copiilor pentru a petrece câteva ore pe Masivul Postăvarul, alături de soție și cele două fetițe. La finalul excursiei, acesta a făcut socoteala și a descoperit că a cheltuit 241 de lei doar pentru telecabină, o masă la cabană și patru ore de parcare. Cea mai neașteptată cheltuială a fost parcarea, pentru care a plătit 56 de lei.
Cât costă să duci doi copii la zăpadă în Poiana Brașov. Primii 80 de lei, cheltuiți pe telecabină
Marian Godină și soția sa, Georgiana, au decis să profite de prima zăpadă căzută pe Masivul Postăvarul și să le ofere celor două fetițe o zi de distracție în aer liber. Pentru a ajunge în zona înaltă a masivului, familia a ales să urce cu telecabina. Cei doi adulți au plătit câte 40 de lei pentru un bilet de urcare, în total 80 de lei. Copiii au beneficiat de gratuitate, deoarece au sub șase ani.
Ajunși sus, au petrecut timp la zăpadă, apoi s-au oprit la Cabana Postăvarul pentru a mânca. Aici au apărut următoarele cheltuieli, pe care Godină le-a prezentat într-o postare pe Instagram.
Familia a ales să cumpere bilete doar pentru urcare, urmând să coboare pe jos, ceea ce a permis evitarea unei cheltuieli suplimentare cu transportul pe cablu.
Cât a costat mâncarea la Cabana Postăvarul. 105 lei pentru două ciorbe, un fel principal și desert
Odată ajunși la cabană, cei patru au comandat două ciorbe de fasole, o porție de pomana porcului, trei felii de salam de biscuiți, o cafea și un vin fiert. Nota de plată a fost de 94 de lei, însă Marian Godină a lăsat 105 lei, incluzând și un bacșiș de 11 lei. Astfel, numai urcarea cu telecabina și masa de la cabană au costat familia 185 de lei.
Pentru a reduce cheltuielile, cei doi părinți au decis să coboare pe jos până la mașină. Drumul prin zăpadă a durat aproximativ 80 de minute și a fost destul de solicitant, mai ales că au fost însoțiți de cele două fetițe. La finalul drumeției, însă, îi aștepta o altă cheltuială, pe care nu o luaseră în calcul.
Parcarea, surpriza neplăcută a zilei. 56 de lei pentru numai patru ore
După ce familia a ajuns la mașină, Marian Godină a mers să achite parcarea de la hotelul unde lăsase autoturismul. Pentru cele patru ore petrecute în Poiana Brașov, suma de plată a fost de 56 de lei, echivalentul unui tarif de 14 lei pe oră. Godină a recunoscut că ar fi putut evita această cheltuială dacă ar fi ales un alt loc de parcare, însă nu știa că tariful este atât de mare.
La finalul zilei, cheltuielile familiei au ajuns la 241 de lei: 80 de lei pentru telecabină, 105 lei pentru mâncare și băuturi, inclusiv bacșișul, și 56 de lei pentru parcare. Suma nu include combustibilul consumat pentru deplasarea cu mașina sau alte eventuale cheltuieli.
Ce prețuri sunt în Poiana Brașov. Cât plătește o familie pentru telecabină și schi
Experiența relatată de Marian Godină arată cât poate costa o excursie de câteva ore la munte, chiar și atunci când familia nu plătește pentru cazare sau pentru echipamente de schi. În Poiana Brașov, tariful pentru o simplă urcare cu telecabina este de 40 de lei pentru un adult, iar un bilet dus-întors costă 70 de lei. Pentru copiii cu vârste între 6 și 12 ani, o urcare costă 25 de lei, iar un bilet dus-întors este 40 de lei. Cei mai mici de șase ani beneficiază de gratuitate, dacă sunt însoțiți de un adult. Pentru o familie formată din doi adulți și doi copii cu vârste între 6 și 12 ani, numai biletele dus-întors cu telecabina ar costa 220 de lei, fără mâncare, transport sau parcare.
Costurile sunt și mai mari pentru familiile care aleg să practice sporturi de iarnă. În sezonul 2025-2026, un abonament de schi pentru o zi întreagă a costat 240 de lei pentru adulți și 140 de lei pentru copiii între 6 și 12 ani. Astfel, o familie cu doi adulți și doi copii din această categorie de vârstă ar avea de plătit 760 de lei numai pentru abonamentele de schi de o zi. De altfel, prețurile din Poiana Brașov au fost un subiect de discuție și în sezonul precedent, când costurile abonamentelor și ale vacanțelor la munte au crescut.
Parcarea și mâncarea, cheltuieli care se adaugă la bugetul unei familii
Pe lângă biletele pentru instalațiile de transport pe cablu, turiștii trebuie să ia în calcul și banii pentru mâncare, băuturi și parcare. Tarifele pentru locurile de parcare diferă în funcție de amplasare și de administrator. Parcările private ale hotelurilor pot avea prețuri diferite față de cele publice, așa cum s-a întâmplat și în cazul relatat de Marian Godină. Pentru familiile cu copii, costul unei zile la munte depinde și de vârsta celor mici. Gratuitatea la telecabină pentru copiii sub șase ani poate reduce considerabil nota finală, în timp ce pentru copiii mai mari trebuie cumpărate bilete separate.