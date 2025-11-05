În Poiana Brașov, costul unei cartele pentru întregul sezon de schi a urcat la 5.500 de lei pentru adulți și 3.300 de lei pentru copii, după o majorare de aproximativ 9% față de iarna trecută. Turiștii care frecventează stațiunea spun că simt deja în buzunar noile tarife, dar autoritățile locale susțin că decizia era inevitabilă din cauza creșterii costurilor. „Sub creșterile cu TVA, cu energia electrică, indicele de consum, am încercat să aducem un echilibru între aceste creșteri”, a declarat Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov.

Abonamentele de sezon, mai scumpe cu câteva sute de lei

În comparație cu anul trecut, când un abonament de sezon costa 5.000 de lei pentru adulți și 3.000 de lei pentru copii, diferența de preț este semnificativă. De asemenea, o simplă urcare și coborâre cu telecabina costă acum 70 de lei. Noile tarife variază în funcție de tipul de acces: o cartelă valabilă de la ora 11 este 190 de lei pentru adulți și 115 lei pentru copii, iar un abonament de 10 zile ajunge la 1.730 de lei pentru adulți și 970 de lei pentru cei mici.

Tarifele care rămân neschimbate

Există totuși o veste bună pentru turiști. La Poiana Brașov, urcarea sau coborârea cu telecabina pe Postăvarul costă la fel ca anul trecut – 40 de lei pentru adulți și 20 de lei pentru copii. Aceasta este singura categorie de prețuri care nu a fost majorată în 2025.

Sinaia își păstrează prețurile la început de sezon

La Sinaia, autoritățile locale au decis să mențină aceleași tarife pentru începutul sezonului de iarnă. Un abonament de o zi costă 230 de lei pentru adulți în weekend și 210 lei în timpul săptămânii. Administrația locală speră că stabilitatea prețurilor va atrage mai mulți turiști, mai ales în contextul scumpirilor din alte stațiuni montane.

Operatorii de la Transalpina și Straja au anunțat că nu vor crește prețurile față de anul trecut. Strategia lor este să mențină un raport avantajos între calitate și cost, mizând pe un număr mai mare de turiști. În aceste zone, un skipass de o zi costă în jur de 190 de lei la Transalpina și aproximativ 160 de lei la Straja, mult mai puțin decât în Poiana Brașov sau Sinaia.

Toplița, destinația accesibilă pentru schiori

În județul Harghita, la Pârtia Toplița, tarifele sunt printre cele mai accesibile din țară. Pentru iarna 2025, o zi de schi costă 130 de lei pentru adulți și 100 de lei pentru copiii sub 14 ani. Stațiunea oferă două pârtii principale: Pârtia Bradul, destinată începătorilor, cu o lungime de 1.200 de metri și instalație de nocturnă, și Pârtia Măgheruş, rezervată celor cu mai multă experiență.

Cât cheltuie un cuplu pentru un weekend la Poiana Brașov

Un weekend pe pârtie în Poiana Brașov poate ajunge la 2.800–3.300 de lei pentru două persoane. Cazarea într-un hotel de 3 stele costă între 1.100 și 1.400 de lei pentru două nopți, în funcție de perioadă. Skipass-ul pentru două zile ajunge la 440 de lei de persoană, adică 880 de lei pentru cuplu, iar echipamentul de schi adaugă în jur de 400 de lei. Mesele pot ajunge la 400–500 de lei pentru două zile, iar transportul și parcarea pot urca totalul spre 3.500 de lei. Pentru o familie cu copii, bugetul urcă la 3.900–4.800 de lei.

Alternative mai ieftine: Straja și Toplița

Cei care caută variante mai accesibile pot alege Straja sau Toplița, unde un weekend costă aproape jumătate din suma necesară în Poiana Brașov. Cazarea pentru două nopți este 600–800 de lei, iar un skipass de o zi variază între 130 și 160 de lei de persoană, adică 520–640 de lei pentru două zile. Închirierea echipamentului costă 150–200 de lei pentru doi adulți, iar mesele și transportul pot fi estimate la 300–400 de lei. În total, un weekend complet pentru un cuplu la Straja sau Toplița se poate organiza cu 1.500–2.000 de lei. O familie cu copii cheltuie în jur de 1.800–2.300 de lei pentru același tip de escapadă.

