Acesta este al șaptelea titlu obținut de Portugalia, după ce între 2017 și 2022 s-a impus șase ani consecutiv.

Competiția a inclus 12 țări europene: Austria, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția și Turcia. Gala decernării premiilor a avut loc miercuri, în Sardinia, Italia, marcând cea de-a 32-a ediție a evenimentului internațional dedicat excelenței în turism.

Madeira, Lisabona și Porto, vedetele Portugaliei

Succesul Portugaliei nu s-a limitat la titlul principal. Mai multe regiuni ale țării au fost la rândul lor recunoscute de juriul World Travel Awards. Madeira a primit distincția pentru „Cea mai bună destinație insulară din Europa”, confirmând farmecul său natural și infrastructura turistică bine dezvoltată. Porto a fost ales „cel mai bun oraș urban” al continentului, în timp ce Lisabona a fost desemnată „cea mai bună destinație pentru city break”, un titlu care consolidează statutul capitalei portugheze drept unul dintre cele mai căutate orașe europene pentru escapade scurte.

Pedro Machado, secretarul de stat pentru Turism, Comerț și Servicii, a subliniat efortul colectiv care a condus la aceste rezultate, declarând: „Premiul reflectă munca, dedicația și profesionalismul tuturor celor care fac din turism unul dintre pilonii principali ai economiei portugheze”, transmite euronews.

La rândul său, Carlos Abade, președintele instituției Turismo de Portugal, a afirmat că distincția confirmă poziția solidă a țării: „Această recunoaștere este rezultatul unei construcții durabile și a unei munci constante în promovarea Portugaliei ca destinație de top.”

Competiție acerbă între marile destinații europene

Lista nominalizărilor a inclus nume grele ale turismului european, de la Grecia și Italia la Franța și Spania. Deși Grecia a pierdut titlul principal, a fost totuși recunoscută în alte categorii. Costa Navarino a fost desemnată cea mai bună destinație pentru vacanțele la plajă, iar Atena a primit distincția de „cel mai bun oraș cultural din Europa”. De asemenea, regiunea Macedonia de Est și Tracia a fost numită „destinația turistică emergentă a Europei”, punând în valoare diversitatea regiunilor elene.

Spania, Franța și alte destinații premiate

Spania a fost prezentă pe lista câștigătorilor prin regiunea Huesca La Magia, care a obținut premiul pentru „cea mai bună destinație de turism de aventură”, înlocuind Azorele, câștigătoarea de anul trecut. Dubrovnik, în Croația, a fost din nou recunoscut drept „cea mai bună destinație de croazieră”, confirmând atractivitatea sa pentru pasagerii de pe navele de lux.

Franța a obținut titlul pentru „cea mai bună destinație culturală din Europa”, datorită patrimoniului său istoric și artistico-arhitectural impresionant, iar orașul Batumi din Georgia a fost considerat cel mai atractiv loc de vizitat în orice sezon.

Portugalia își consolidează imaginea de lider turistic global

Prin premiile obținute, Portugalia își reafirmă rolul central în industria turismului european. Performanța consistentă a regiunilor sale — Madeira, Lisabona și Porto — ilustrează modul în care țara a reușit să combine tradiția, modernitatea și ospitalitatea într-o formulă câștigătoare.

În ultimii ani, Portugalia a investit masiv în infrastructură, sustenabilitate și promovare culturală, reușind să atragă milioane de vizitatori anual. Premiul obținut în 2025 confirmă continuitatea acestui succes și aprecierea constantă de care se bucură țara în rândul călătorilor internaționali.

Lufthansa, cea mai bună companie aeriană a Europei

În cadrul aceleiași ceremonii, Lufthansa a fost desemnată „cea mai bună companie aeriană din Europa” pentru al doilea an consecutiv. Compania germană și-a consolidat astfel reputația pentru servicii de calitate și performanță în transportul aerian, într-un an în care competiția între operatorii europeni a fost mai strânsă ca oricând.

World Travel Awards 2025 – o ediție a confirmărilor și surprizelor

Ediția din 2025 a World Travel Awards a scos în evidență nu doar destinațiile consacrate, ci și regiunile care se afirmă tot mai puternic în turismul european. De la peisajele de coastă ale Portugaliei până la atracțiile culturale ale Franței și Greciai, competiția a demonstrat că turismul continental rămâne divers, dinamic și capabil să se reinventeze constant.

