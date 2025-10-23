Compania de turism Der Tour și operatorul aerian Hi SKY sunt acuzați că au gestionat defectuos întreaga situație.

Zbor amânat de nenumărate ori și ore întregi de așteptare

Cursa programată să decoleze spre Aeroportul Internațional Sibiu la ora 11:35 dimineața a fost reprogramată de mai multe ori, iar ultima estimare anunțată pasagerilor indica ora 22:20. Turiștii au fost evacuați din hotelurile în care erau cazați la ora 07:00, fiind transportați la aeroport, unde au rămas blocați toată ziua, fără informații precise despre motivele întârzierii.

Familii cu copii, fără mâncare și produse de bază

Printre cei care așteaptă în terminal se află numeroase familii cu copii mici. Părinții au povestit că nu au primit hrană corespunzătoare sau produse esențiale, iar accesul la bagajele de cală a fost complet blocat. Potrivit estimărilor turiștilor, aproximativ 40-50 dintre cei reținuți pe aeroport sunt minori.

“Am plecat joi, iar miercuri am fost anunțați că zborul de la Sibiu a fost anulat și că ne vor muta cu autocarul la București. În realitate, a fost o adevărată încurcătură: s-a anulat zborul din Brașov spre Egipt iar turiștii au fost aduși la Sibiu, iar pe noi ne-au trimis la București cu autocarul. Am ajuns și ne-am relaxat câteva zile, pentru care am și plătit, însă la plecare, azi dimineață, am fost scoși din hotel. Ajunși la aeroport, după ore de așteptare, am primit doar o apă, un suc și o felie de pizza. Suntem peste 200 de persoane care așteptăm de mai bine de 13 ore.” a transmis un cititor Ora de Sibiu.

Nemulțumiri și acuze la adresa companiei de turism

Turiștii susțin că, deși au contactat reprezentanții Der Tour, aceștia s-au delimitat de responsabilitate, indicând compania aeriană drept principal vinovat. Situația a devenit tensionată, mai ales din cauza condițiilor în care oamenii au fost nevoiți să aștepte.

“Am vorbit la Der Tour și ne-au spus că nu este vina lor, ci a companiei aeriene, și că nemulțumirile trebuie adresate acesteia. Situația este inacceptabilă: sunt copii mici, părinții nu au mâncare, scutece sau haine, iar bagajele “la cală” nu ne-au fost aduse ca să avem acces la lucrurile importante. Nu există nici măcar o farmacie în aeroport. Mai mult, la achiziționarea excursiei am plătit pentru zborul de la Sibiu, nu de la București. Am pierdut 6 ore pe drum cu autocarul și două zile din concediu. Acum așteptăm ca avionul să vină de la Sibiu.” a mai transmis turistul român

Aeroportul din Hurghada, transformat într-o sală de așteptare interminabilă

În lipsa oricărei clarificări oficiale, pasagerii și-au petrecut orele întinși pe scaune, dormind sau încercând să-și calmeze copiii. În spațiul restrâns al terminalului, imaginile arată turiști epuizați, cu bagaje împrăștiate și chipuri marcate de oboseală și frustrare.

