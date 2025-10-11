Potrivit operatorului național feroviar, reluarea circulației să va face zilnic, la ora 14:00, după finalizarea lucrărilor planificate.



În perioada menționată, personalul de specialitate al Sucursalei Regionale CF București va executa lucrări de întreținere tehnică și revizii bianuale la electromecanismele de macaz și schimbătoarele de cale, conform reglementărilor feroviare, pe linia de cale ferată București Nord - Aeroport Internațional Henri Coandă (T1).



Pe durata intervențiilor, Societatea de Transport București STB S.A. va asigura transportul alternativ al pasagerilor prin reluarea liniei expres 780, care va funcționa în perioada 14 - 17 octombrie 2025, în intervalul 08:30 - 15:00, cu plecări la 30 de minute de la terminalele "Gara Basarab" și "Aeroport Henri Coandă".

Trenurile din România au ajuns să fie lăudate de presa din Marea Britanie. La ce capitol stăm bine în ceea ce privește călătoria feroviară