Îi mulțumesc lui Robert pentru că a fost de acord să preluăm și noi aici, la Realitatea, în direct, emisiunea cu domnul Georgescu și domnul Georgescu de asemenea, și sper că vor fi din ce în ce mai multe astfel de emisiuni.

V-am spus că în următoarea perioadă domnul Georgescu o să iasă din ce în ce mai des. Și a făcut o precizare foarte importantă domnul Georgescu, o să și vedeți la momentul oportun, apropo de atacurile unora în legătură cu anumite declarații sau anumite comentarii pe care le-a făcut și Robert Turcescu, și eu, și BobbyD, și mulți alții înainte de alegeri.

Cred că e foarte clar pentru cei care încearcă în continuare să dezbine și să arunce mizerii în spațiul public ce dorește domnul Georgescu și ce vrea să spună. Am văzut, de altfel, astăzi și comportamentul televiziunii care se dădea suveranistă vizavi de protestatarii din Piața Victoriei. Eu n-am mai văzut în viața mea așa ceva, o să vă arăt în seara asta.

Dar astăzi am văzut un nou pas al sistemului, împotriva celor care, evident, spun adevărul și celor care le transmit românilor ceea ce ei nu-și doresc să se audă, să se vadă. Vreau să spun, în primul rând, că cel de-al treilea comunicat care a venit de la ANAF, pe care l-am citit cu foarte mare atenție, face referire la optimizare fiscală în interiorul unui grup de firme, păi e legal. E legal, adică eu nu mă pricep, că eu n-am făcut studii economice. Dar m-am apucat să citesc, să văd. E legal. Dar e o problemă, într-adevăr. Căci optimizare fiscală firmele românești nu prea au voie să facă. Doar multinaționalele. Doar ei pot să-și dea banii intragrup și să-i scoată din țară pe furiș. Au mimat cei care sunt astăzi la guvernare că-i vor pune să plătească, și după presiunile care s-au făcut și la Cotroceni și la Palatul Victoria, Bolojan le-a scos și taxa aia de 1%. Sunt bine mersi în continuare.

Știți de ce sunt foarte relaxată și am râs când am citit și astăzi comunicatul pe care l-au trimis cei de la ANAF, dincolo de faptul că mi se pare, cum să vă spun, adică să dai trei comunicate de presă în condițiile în care n-ai făcut nici măcar un control la firmele respective. Un control. Bine, pentru mine este foarte clar ce se întâmplă. Am un sentiment de déjà vu. S-a întâmplat, adică suntem exact în epoca Koveși-Coldea. Când se redactau, acum nu pot să facă la DNA, fac la ANAF.

Câte afaceri românești au fost nenorocite pe acest model? Dădeau comunicatul, puneau ștampila de vinovat, dădeau la prietenii lor din presă, ce mai contează apoi că instanța a hotărât că oamenii ăia erau nevinovați? Și că probele au fost trucate. Nu mai conta, este același model. Fără excepție. Nicio problemă, toate la timpul lor, noi avem avocați, avem documente, o să vedem la sfârșit când se trage linia.

Dar, astăzi, mi-au ajuns la ureche niște informații. Știam de mai multă vreme că băieții ăștia sunt atât de disperați, încât încearcă pe toate canalele să mai creeze, adică să, de fapt, să-și activeze alte personaje pe care le au în interiorul tuturor partidelor, ca să fie clar, că au fost implantați, sistemul și-a implantat oameni în toate partidele. Asta e clar, o știm cu toții.

Au început să mai caute pe cine mai au implantat în AUR. Și, evident, ca în toate partidele, sunt și acolo personaje care din punctul meu de vedere n-aveau ce căuta. Îmi fac o paranteză, mi-a spus astăzi Bogdan Tiberiu Iacob că i-a spus nu știu cine că pe nu știu ce site a apărut că eu cu George Simion sunt la cuțite. În primul rând, ce aș avea de împărțit cu George Simion? Adică eu sunt moderator TV, George Simion este liderul opoziției este președintele AUR, cel mai mare partid din opoziție și cel mai puternic în momentul ăsta. De ce spun puternic? O să vă explic imediat.

Eu, dacă am ceva să-i spun lui George Simion, o spun public și am spus-o. Inclusiv reprezentanților AUR, i-am spus că mi se pare că stă prea mult în America, să stea mai mult pe la București sau prin țară, el fiind de altfel singurul lider politic din România care are curajul să meargă în mijlocul oamenilor și care a stat printre oamenii din toată țara mai mult ca toți ceilalți la un loc.

Ce mă distrează este că imediat au început să sune telefoanele, după ce am făcut postarea în care am anunțat că sistemul este atât de disperat încât caută în interiorul AUR-ului personaje și să rupă un grup de parlamentari care să-l susțină pe Bolojan. De aici și toată această strategie publică despre care v-am tot vorbit în ultimele zile cu acele știri lansate în spațiul public că Simion a vorbit cu Bolojan, că s-au înțeles, că există un aranjament, Bolojan întrebat inclusiv la ședința PNL-ului a zis să se înțeleagă că este ceva, aseară la un post. Apropo, băi, din ce trăiește postul ăla de televiziune? Doar sistemul poate să ne spună că domnul Costoiu, care e cu sistemul, poate să spună din ce bani trăiește. Bun, a zis, a lăsat aseară să se înțeleagă. Astăzi a ieșit Fenechiu de la PNL și a zis nu putem să ignorăm AUR. Bă, deci voi vorbiți serios? Păi mă, dar pe domnul Muraru ăla Păduche 1, Păduche 2, care o fi la consultat, că urla acum doi ani de zile că partidul extremist, nefrecventabil, putinist, în toate felurile, trebuie scos în afara legii. Cum și vine Fenechiu acum și spune că ei nu și-ar dori cu AUR, dar nu pot să ignore pe cei de la AUR și Bolojan lasă se înțeleagă că mă, măi băi, cine credeți că vă mai crede pe voi? Să revin la ce spuneam.

Pentru că există un interiorul AUR-ului care încearcă. Între timp mi-a transmis cineva că eu nu mai vorbesc cu domnul Murad, deși îl cunosc foarte bine pe el, tatăl meu a avut o relație foarte apropiată, știe el de ce nu mai vorbesc cu el, i-am spus, capitolul este încheiat pentru mine. Am apreciat și apreciez în continuare foarte tare ce a făcut în România din punct de vedere al investițiilor în turism. N-au reușit să facă românii cât a reușit să facă el. Jos pălăria din punctul ăsta de vedere și toate celelalte investiții pe care le-a făcut.

Dar ne-am despărțit dintr-un motiv pe care nu-l vorbesc public, nu-i nicio problemă. Bun. Mi-a transmis cineva că domnul Murad o să fie ultimul care o să plece din AUR. Eu am și eu alte surse ale mele care îmi spun altceva. Dar hai să zic să iau de bună chestia asta. Sunt unii care încearcă să facă o echipă la AUR, ăștia sunt ăia care au discutat cu zona lui Bolojan. Nu direct. Păi dintr-o legătură. O gașcă care a fost în PNL, o gașcă penală, care a fost în PNL, care are de plătit niște polițe către gruparea Hubert Thuma, Predoiu, Eduard Helvig, Crin Antonescu, și s-au pus în spatele lui Bolojan promițându-i că rezolvă ei să ia niște parlamentari de la AUR ca să-i asigure majoritatea în continuare lui Bolojan împreună cu USR.

În spatele acestei găști se află următorii: Ovidiu Semenescu, om de afaceri, arestat în scandalul Apa Nova cu legături puternice cu francezii, numele lui apare și într-un dosar din Bulgaria cum că ar fi plătit niște bani pentru asasinarea procurorului general din Bulgaria, domnul Vlad Moisescu, și el cu probleme penale, acum mulți ani de zile, domnul Andrei Chiliman, și mulți o să zică bă, stați un pic că l-a susținut pe domnul Tuță care e omul apropiat de domnul Helvig. Păi nu mai e. L-ați văzut probabil pe domnul Tuță cum este toată ziua de mânuță cu domnul Ciucu. Înțelegeți? Deci s-a creat o gașcă acolo.

E, gașca asta se întâlnește frecvent la hotelul domnului Murad. Acum, care legătură că n-are legătură domnul Murad. Ei pot să ne spună, pentru că am văzut că a dat o declarație la domnii de la G4Media, faceți abstracție cine este acum patronul G4Media, că pe Radu îl cunosc și Radu n-are nicio legătură. Domnii de la G4Media care sunt cu Coldifer, cum spune domnul Sebi, i-au luat o declarație domnului Murad și l-au întrebat dacă e adevărat că așa și-a zis, domnule, nu plec deocamdată.

Dar eu voi vota, așa cum face orice patriot, toate proiectele bune pentru România în interesul României, ce am anunțat și partidul. Ei încearcă acum să pună presiune pe AUR, înțelegeți? Dar cel mai tare mă amuză cum își dispută PSD-ul și PNL-ul AUR-ul. Păi mă, nu ziceați că sunt nefrecventabili, că sunt extremiști? Că nu trebuie să fie niciodată la guvernare. Păi cum? Și acum vă bateți pe voturile lor? Păi da, adică dar voi credeți că românii sunt proști? Voi credeți că românii au uitat? Voi credeți că George Simion se lasă păcălit? Nu. Credeți-mă că nu. Nu s-a întâlnit nici cu Bolojan, nici cu Nicușor Dan, și nu-i va susține nici pe unul, nici pe alții, pentru că a spus foarte clar și mă bucur că a ieșit astăzi și a spus lucrurile acestea, apăsat, inclusiv domnul Petrișor, care avusese o declarație în legătură cu o mai degrabă o apropiere a AUR de PNL decât de PSD, lucru pe care l-a clarificat la mine în emisiune, a spus clar domnul Peiu, nu acest PNL, ca să fie foarte clar. Dar ce să vedeți că în toată încrengătura asta, domnii aceștia care se află în spatele acestei mișcări, pe modelul lui Becali, cum a făcut și Becali, fac și ei, la fel, identic.

Domnii aceștia, dacă te duci în urmă, au relații de afaceri cu cine? Cu domnul Sebastian Ghiță. Voi înțelegeți că ei sunt aceeași gașcă. Aceeași care acum acum, de disperare, nu mai știu ce să mai facă, pe de-o parte să spargă valul suveranism, să-l facă în toate felurile pe domnul Georgescu și o să vă arăt în seara asta cum se comportă reporterii de la televiziunea lui Ghiță cu protestatarii care îl susțin pe domnul Georgescu, să îl compromită și să pună o etichetă pe George Simion, să spună, uite domne, vă trădează, se întâlnește cu Bolojan, se întâlnește cu PSD-ul. Nu! Nu!

Și știți foarte bine că eu, când am ceva de spus, spun, sper, din tot sufletul, ca nici domnul Murad să nu fie în această ecuație. Să fie doar o coincidență faptul că acești oameni se întâlnesc la hotelul lui frecvent. Deși există și aici un trecut, pentru că domnul Semenescu a fost asociat cu domnul Murad când a avut televiziunea Mani TV. Timpul le va rezolva pe toate și ne va arăta care este adevărul. Iar eu vreau să le spun celor care, dacă se gândesc, de la AUR, cei care eventual se gândesc să facă vreo mișcare de trădare și să plece în altă parte, vă dau în scris că nu mai intrați niciodată în Parlament. Nici pe listele PSD, PNL, pentru că niște partide care s-au dus în cap, nu mai au nicio șansă, nu mai au loc nici ai lor, darămite să vă pună și pe voi, dar nici în partidele alea pe care sistemul le pregătește, așa-zise suveraniste.

Maxim 2%. Oricine va fi și oricine le va face. Și-a făcut și Becali partid. Hai să fim serioși. Deci pentru eventualii trădători de la AUR le transmit că vor fi șomeri. Și oricum vor avea ștampila de trădători toată viața. Eu am foarte mare încredere până la proba contrarie, bineînțeles, în oamenii ăștia. Și mă aștept ca soluția finală să fie alegerile anticipate. Nu există altă variantă.

Orice altă variantă nu e acceptabilă. Domnul Bolojan, Angry Birds, cum îi spun eu, să nu crezi că nu știu cine se află în spatele tuturor atacurilor. Știu că ești o persoană răzbunătoare. Dar nu ne temem. Eu am trăit lucrurile astea. Le-am văzut. Este aceeași rețetă. Nu ne oprim. Și apropo, televiziunea Realitatea Plus este Televiziunea Poporului marcă înregistrată.

Și vă veți convinge din ce în ce mai mulți că tot ceea ce spunem aici este real. Oricât ar încerca CNA-ul să ne blocheze, să ne amendeze, să ne întrerupă emisia și chiar să ne închidă, nu ne vom opri. Nu ne este frică. Eu sper că vor începe să-i controleze și pe ăia de la multinaționale să vadă cum se fac optimizările fiscale intragrup la ei. Adică sper, nu? Dacă tot vreți să aduceți bani la buget.