Mai mulți locuitori au semnalat pe rețelele sociale lipsa curentului în zonele Zimbru, Orizont, Ghioceilor, Narciselor, Miron Costin, Stadionului, Viorelelor, Constructorului, Cornișa Bistriței, Proiectantului, Tic-Tac, URA, Gară, Milcov, Aviatorilor și Alecu Russo.

Potrivit presei locale, avaria a afectat inclusiv Spitalul Județean de Urgență Bacău, unde alimentarea cu energie a fost întreruptă temporar. Probleme s-au înregistrat și la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte, rămas fără electricitate. Semafoarele din intersecțiile Orizont și URA sunt, de asemenea, nefuncționale.

Potrivit autorităților, cauza întreruperii este incendiul produs la transformatorul de pe strada Abatorului. Echipajele ISU Bacău au intervenit pentru stingerea flăcărilor, iar specialiștii Delgaz Grid lucrează în prezent pentru remedierea defecțiunii.

Reprezentanții companiei de distribuție au informat abonații că reluarea alimentării cu energie este estimată pentru ora 2:00, în cursul nopții.