Elevul de 13 ani implicat în atacul din Bistrița, externat de la Psihiatrie. A fost dus la audieri

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 27 oct. 2026, 17:26

Elevul în vârstă de 13 ani, implicat în atacul cu cuțitul din 19 octombrie, de la o școală din municipiul Bistrița, în urma căruia o profesoară și doi elevi au fost răniți, a fost externat marți de la Secția de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca. Ulterior, acesta a fost adus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud pentru audieri.

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