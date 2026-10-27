Elevul de 13 ani implicat în atacul din Bistrița, externat de la Psihiatrie. A fost dus la audieri

Elevul în vârstă de 13 ani, implicat în atacul cu cuțitul din 19 octombrie, de la o școală din municipiul Bistrița, în urma căruia o profesoară și doi elevi au fost răniți, a fost externat marți de la Secția de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca. Ulterior, acesta a fost adus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud pentru audieri.
Elevul de 13 ani, exmatriculat de la școala din Bistrița
Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud a fost informat marți de conducerea Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” din Bistrița cu privire la decizia de exmatriculare a elevului de 13 ani implicat în atacul cu cuțitul din 19 octombrie. Potrivit inspectorului școlar general, Vasile Șteopoaie, hotărârea a fost luată de Consiliul profesoral și de Consiliul de administrație ale unității de învățământ.
Conform deciziei, băiatul va putea să se înscrie din nou la școală începând cu anul școlar următor, însă la o altă unitate de învățământ.
Opt ordine de protecție împotriva elevului
Judecătoria Bistrița a admis cererile pentru emiterea ordinelor de protecție formulate de șase elevi și de profesoara în vârstă de 28 de ani, rănită în timpul atacului și internată în spital timp de o săptămână.
Ulterior, pe 26 octombrie, a fost solicitat și emis un al optulea ordin de protecție, la cererea unui alt elev de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată.
În toate cele opt cazuri, instanța a stabilit ca ordinele de protecție să fie valabile timp de 12 luni. Astfel, adolescentul trebuie să păstreze o distanță de cel puțin 50 de metri față de victime, locuințele acestora și școala în care a avut loc atacul. De asemenea, acesta este obligat să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.
Totodată, instanța i-a interzis orice formă de contact cu victimele, fie prin telefon, corespondență, mesaje electronice sau prin alte mijloace, atât direct, cât și indirect.