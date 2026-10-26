Accident tragic în Botoșani. O femeie de 48 de ani a murit, alte două persoane au fost rănite - FOTO

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 26 oct. 2026, 21:09

Un accident în care a fost implicat un triciclu pe care se aflau trei persoane a avut loc luni după-amiază în localitatea Dimitrie Cantemir, comuna Avrămeni, județul Botoșani. O femeie în vârstă de 48 de ani și-a pierdut viața, iar un bărbat de 59 de ani și un copil de șapte ani au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

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