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Accident tragic în Botoșani. O femeie de 48 de ani a murit, alte două persoane au fost rănite - FOTO

FOTO: ISU Botosani/ Colaj Realitatea. NET

FOTO: ISU Botosani/ Colaj Realitatea. NET

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 26 oct. 2026, 21:09

Un accident în care a fost implicat un triciclu pe care se aflau trei persoane a avut loc luni după-amiază în localitatea Dimitrie Cantemir, comuna Avrămeni, județul Botoșani. O femeie în vârstă de 48 de ani și-a pierdut viața, iar un bărbat de 59 de ani și un copil de șapte ani au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Femeia de 48 de ani a intrat în stop cardiorespirator

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Stației Săveni și Punctului de Lucru Coțușca, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și două echipaje SMURD, dintre care unul de terapie intensivă mobilă. De asemenea, au fost mobilizate două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

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La sosirea salvatorilor, o femeie, în vârstă de 48 de ani, era inconștientă și se afla în stop cardiorespirator. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, medicii au declarat decesul

— au transmis reprezentanții ISU Botoșani.

Un bărbat și un copil de șapte ani au ajuns la spital

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Bărbatul de 59 de ani și copilul de șapte ani au fost găsiți conștienți de echipele de salvare. După ce au primit primul ajutor la locul accidentului, cei doi au fost transportați la spital cu ambulanțele SMURD și SAJ, pentru evaluare medicală și tratament de specialitate.

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