Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Pompieri agresați în timpul unei intervenții în Argeș! Un salvator a ajuns la spital după ce a fost rănit

Incendiu în Argeș / Sursa foto - ISU

Incendiu în Argeș / Sursa foto - ISU

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat25 oct. 2026, 22:55
Actualizat25 oct. 2026, 23:01

Incident grav în orașul Ștefănești, județul Argeș. Pompierii chemați să stingă un incendiu au fost agresați de persoane aflate la fața locului. Unul dintre salvatori a suferit răni și a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Pompierii, atacați în timp ce încercau să stingă un incendiu

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș, un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Pitești a fost trimis în orașul Ștefănești, pe strada Sticlelor, pentru a interveni la un incendiu.

Misiunea de stingere a fost însă marcată de un incident violent. Persoanele prezente la locul intervenției ar fi avut un comportament agresiv atât față de pompieri, cât și față de autospeciala folosită pentru stingerea flăcărilor.

„Pe parcursul misiunii de stingere a incendiului, persoanele aflate la fața locului au manifestat un comportament agresiv atât față de forțele de intervenție, cât și față de autospeciala de stingere”, au transmis reprezentanții ISU Argeș.

Un pompier rănit, transportat la spital

În urma incidentului, unul dintre pompierii aflați în misiune a fost rănit. Salvatorul a primit primul ajutor din partea unui echipaj SMURD, după care a fost transportat la spital pentru investigații medicale de specialitate.

Incidentul s-a produs în timp ce echipajul încerca să gestioneze situația de urgență din Ștefănești, intervenția fiind afectată de comportamentul agresiv al persoanelor aflate în zonă.

Raed Arafat a transmis și el un mesaj în acest context.

Am aflat cu îngrijorare despre incidentul petrecut în această seară în orașul Ștefănești, județul Argeș, unde un pompier a fost rănit în timp ce intervenea pentru stingerea unui incendiu. Condamn ferm orice formă de agresiune împotriva salvatorilor aflați în misiune. Pompierii și polițiștii vin să protejeze vieți și bunuri. Autospecialele lor trebuie respectate și protejate, pentru că de ele depind desfășurarea intervențiilor și siguranța celor aflați în pericol. O anchetă este în desfășurare pentru clarificarea împrejurărilor. Îi doresc colegului nostru însănătoșire grabnică și le mulțumesc tuturor celor care își fac datoria, chiar și în situații dificile.

— a declarat Raed Arafat - secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne din România.
Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe