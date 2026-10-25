Pompieri agresați în timpul unei intervenții în Argeș! Un salvator a ajuns la spital după ce a fost rănit

Publicat 25 oct. 2026, 22:55 Actualizat 25 oct. 2026, 23:01

Incident grav în orașul Ștefănești, județul Argeș. Pompierii chemați să stingă un incendiu au fost agresați de persoane aflate la fața locului. Unul dintre salvatori a suferit răni și a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportat la spital pentru investigații suplimentare.

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