Incendiu puternic în județul Bistrița-Năsăud. Trei anexe gospodărești, cuprinse de flăcări. Pericol pentru o locuință din apropiere

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 oct. 2026, 16:02

Un incendiu de proporții a izbucnit duminică în orașul Sângeorz-Băi, din județul Bistrița-Năsăud, unde flăcările au cuprins trei anexe gospodărești. Pompierii au intervenit de urgență pentru a limita extinderea focului, existând riscul ca acesta să ajungă și la o casă din apropiere.

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