Incendiu puternic în județul Bistrița-Năsăud. Trei anexe gospodărești, cuprinse de flăcări. Pericol pentru o locuință din apropiere

Un incendiu de proporții a izbucnit duminică în orașul Sângeorz-Băi, din județul Bistrița-Năsăud, unde flăcările au cuprins trei anexe gospodărești. Pompierii au intervenit de urgență pentru a limita extinderea focului, existând riscul ca acesta să ajungă și la o casă din apropiere.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bistrița-Năsăud, incendiul s-a produs în zona aflată deasupra sediului Poliției Sângeorz-Băi. Suprafața afectată de flăcări a fost estimată la aproximativ 150–200 de metri pătrați.
Incendiu în Sângeorz-Băi. Trei anexe gospodărești, cuprinse de flăcări
La sosirea echipajelor de intervenție și în urma verificărilor efectuate la fața locului, pompierii au constatat că focul se manifesta la trei construcții anexe dintr-o gospodărie.
Suprafața pe care se extinsese incendiul și apropierea unei locuințe au impus mobilizarea echipajelor pentru limitarea propagării flăcărilor.
Reprezentanții ISU Bistrița-Năsăud au avertizat că există pericolul ca incendiul să se extindă la casa aflată în vecinătate.
Mai multe echipaje de pompieri, trimise la intervenție
Pentru gestionarea situației, autoritățile au mobilizat inițial două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim ajutor SMURD.
Ulterior, forțele de intervenție au fost suplimentate cu o autospecială de stingere cu o capacitate de 10.000 de litri de apă, trimisă în sprijin de la Stația de Pompieri Năsăud.
Pompierii au acționat pentru localizarea focarelor și stingerea flăcărilor, dar și pentru protejarea locuinței din apropiere.
Conform informațiilor disponibile la momentul transmiterii comunicatului ISU, nu existau indicii că ar fi persoane surprinse în interiorul construcțiilor afectate de incendiu.
Cauza izbucnirii incendiului și valoarea eventualelor pagube nu au fost încă stabilite.