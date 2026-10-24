Incendiu la „Cuibul Vulturului”, fosta reședință montană a lui Hitler. Un suspect a fost reținut, iar anchetatorii iau în calcul un act intenționat

Un incendiu puternic a izbucnit la „Cuibul Vulturului”, fosta reședință montană asociată cu Adolf Hitler, situată în landul Bavaria, Germania. Aproximativ 200 de pompieri au fost mobilizați pentru stingerea flăcărilor, în condiții dificile, din cauza altitudinii și a accesului complicat către clădire. Poliția a anunțat reținerea temporară a unui suspect, în timp ce anchetatorii verifică ipoteza unei incendieri intenționate. Din fericire, nu au fost raportate victime.
Incendiu la fosta reședință a lui Hitler din Bavaria
Alarma s-a declanșat vineri seară, după ce un detector de fum a semnalat un posibil incendiu la Kehlsteinhaus, cunoscută în întreaga lume sub numele de „Cuibul Vulturului”.
Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, autoritățile au fost alertate în jurul orei 21:50, iar intervenția pompierilor a fost îngreunată de amplasarea izolată a clădirii, pe muntele Kehlstein, la o altitudine de 1.834 de metri.
Aproximativ 200 de pompieri au participat la operațiunile de stingere, însă condițiile de la fața locului au făcut ca intervenția să fie deosebit de dificilă.
Lisa Maier, purtătoare de cuvânt a poliției, a explicat că accesul în clădire a presupus folosirea unor echipamente speciale de protecție respiratorie, din cauza condițiilor existente în interior.
Deși în zonă ningea, incendiul continua să reprezinte o problemă în primele ore ale zilei de sâmbătă. Autoritățile au restricționat accesul către obiectiv, iar echipele de intervenție nu au găsit persoane în interiorul clădirii.
Poliția a reținut un suspect. Anchetatorii verifică ipoteza unei incendieri intenționate
Poliția germană a anunțat sâmbătă că o persoană suspectată în legătură cu incendiul a fost reținută temporar.
Potrivit publicației Bild, este vorba despre un motociclist care ar fi fost întâlnit în timp ce se îndrepta către zona în care se află clădirea.
Deocamdată, autoritățile nu au prezentat un posibil motiv al izbucnirii incendiului. Cu toate acestea, presa germană relatează că anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca focul să fi fost provocat intenționat.
Reținerea suspectului nu reprezintă o confirmare a vinovăției acestuia. Circumstanțele în care a izbucnit incendiul urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.
Un lucru este cert: incidentul a atras atenția asupra unuia dintre cele mai cunoscute obiective istorice din Germania, o clădire legată de istoria regimului nazist.
„Cuibul Vulturului”, construit pentru conducerea nazistă
Kehlsteinhaus se află în apropiere de Berchtesgaden, în sud-estul Germaniei, și a fost construită între 1937 și 1938, la inițiativa Partidului Nazist.
Clădirea era destinată organizării unor recepții oficiale și întâlniri ale reprezentanților regimului. Adolf Hitler a vizitat locul de cel puțin 14 ori, deși nu era unul dintre spațiile pe care le frecventa în mod obișnuit.
Ridicarea construcției a presupus lucrări inginerești complexe pentru acea perioadă. Proiectul a inclus un drum montan de aproximativ 6,5 kilometri, cinci tuneluri și un lift care urcă 124 de metri prin interiorul muntelui.
Lucrările au fost marcate și de tragedii: 12 muncitori și-au pierdut viața în timpul construcției.
Poziționarea la mare altitudine și infrastructura specială au făcut din clădire un obiectiv impresionant din punct de vedere arhitectural, dar și dificil de accesat.
Cum a supraviețuit clădirea celui de-Al Doilea Război Mondial
Spre deosebire de alte obiective asociate conducerii naziste, „Cuibul Vulturului” a supraviețuit celui de-Al Doilea Război Mondial fără să fie lovit direct de bombardamentele din aprilie 1945.
După încheierea războiului, clădirea a fost utilizată de forțele aliate ca punct de comandă militar, până în anul 1960, când a revenit în administrarea landului Bavaria.
În interior se mai păstrează elemente istorice, inclusiv un șemineu din marmură roșie oferit de dictatorul italian Benito Mussolini.
Astăzi, obiectivul funcționează sezonier ca restaurant și atracție turistică, fiind administrat de o fundație cu scop caritabil. Accesul vizitatorilor se face cu autobuze speciale sau pe jos, în funcție de condițiile de pe traseele montane.
Un obiectiv turistic legat de una dintre cele mai întunecate perioade ale istoriei
„Cuibul Vulturului” rămâne un simbol al trecutului nazist și al istoriei celui de-Al Treilea Reich. Importanța sa istorică este legată de perioada în care conducerea Germaniei naziste a organizat persecuții și crime în masă, culminând cu Holocaustul și moartea a milioane de oameni.
De-a lungul timpului, clădirea a devenit și un loc de interes pentru vizitatorii care vor să înțeleagă mai bine istoria regimului nazist și consecințele acestuia.
Incendiul izbucnit în această săptămână readuce obiectivul în atenția publicului, însă cauza exactă a focului și eventualele responsabilități vor putea fi stabilite doar după finalizarea anchetei desfășurate de autoritățile germane.