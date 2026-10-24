Incendiu la „Cuibul Vulturului”, fosta reședință montană a lui Hitler. Un suspect a fost reținut, iar anchetatorii iau în calcul un act intenționat

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 oct. 2026, 13:57

Un incendiu puternic a izbucnit la „Cuibul Vulturului”, fosta reședință montană asociată cu Adolf Hitler, situată în landul Bavaria, Germania. Aproximativ 200 de pompieri au fost mobilizați pentru stingerea flăcărilor, în condiții dificile, din cauza altitudinii și a accesului complicat către clădire. Poliția a anunțat reținerea temporară a unui suspect, în timp ce anchetatorii verifică ipoteza unei incendieri intenționate. Din fericire, nu au fost raportate victime.

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