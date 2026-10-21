Incendiu violent la o țeavă de gaz, lângă o biserică din Sibiu. 60 de oameni, evacuați

Publicat 21 oct. 2026, 11:42 Actualizat 21 oct. 2026, 11:44

Panică în județul Sibiu, miercuri dimineață, după izbucnirea unui incendiu la o ţeavă de gaz aflată în apropierea unei biserici din localitatea Tălmaciu. Pompierii au intervenit de urgență instituind un perimetru de siguranţă pe o rază de 200 m pentru evacuarea persoanelor aflate "în zona de pericol". Din primele informații, este vorba despre 60 de oameni.

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