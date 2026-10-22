Gestul prin care un primar a salvat un bătrân din mijlocul incendiului. Pleca spre primărie când a văzut flăcările

Un bătrân de peste 80 de ani a fost salvat dintr-o locuință cuprinsă parțial de flăcări, după ce primarul comunei Lipnița, din județul Constanța, a observat întâmplător incendiul în timp ce se îndrepta spre serviciu. Nicolae Florin Dinu își făcea turul obișnuit prin localitate, în jurul orei 7.00, când a zărit focul izbucnit la o gospodărie de pe strada Morii. Edilul a intervenit imediat și l-a scos din casă pe proprietarul care dormea, înainte ca situația să se agraveze.
Incidentul a avut loc joi dimineață, 22 octombrie 2026. Potrivit declarațiilor oferite de primar publicației Ziarul Amprenta, bătrânul nu observase incendiul și se afla în continuare în locuință în momentul în care edilul a ajuns la gospodărie. După ce l-a scos în siguranță, primarul a participat la stingerea focului și a alertat autoritățile prin numărul unic de urgență 112.
Cum a salvat primarul din Lipnița un bătrân de peste 80 de ani din incendiu
Nicolae Florin Dinu a povestit că descoperirea incendiului a fost pur întâmplătoare. În fiecare dimineață, înainte de a ajunge la primărie, obișnuiește să treacă prin localitate pentru a vedea ce se întâmplă în comună. Joi, acest obicei l-a adus în apropierea unei gospodării în care izbucnise un incendiu. Edilul a observat focul și a intervenit fără întârziere, după ce a constatat că proprietarul, un bărbat în vârstă de peste 80 de ani, dormea în interior.
Potrivit primarului, intervenția s-a desfășurat rapid și că proprietarul a fost scos la timp din imobil. Edilul a mulțumit și celorlalte persoane implicate în gestionarea situației, conform presei locale.
Ce pagube a provocat incendiul izbucnit pe strada Morii
Potrivit primarului din Lipnița, flăcările au afectat o anexă gospodărească și o parte din acoperișul unei camere a locuinței. Deși incendiul a provocat pagube materiale, intervenția rapidă a permis evacuarea bătrânului înainte ca acesta să fie surprins de extinderea focului. În informațiile comunicate până în prezent nu a fost precizată cauza incendiului. De asemenea, nu au fost anunțate detalii suplimentare privind valoarea pagubelor sau eventualele măsuri necesare pentru repararea părților afectate ale gospodăriei.
Alte incendii au afectat gospodăriile din comuna Lipnița
Incidentul de joi nu este primul incendiu care afectează locuințele și gospodăriile din comuna Lipnița, județul Constanța. Pe 2 iunie 2026, o femeie din localitate a rămas cu locuința grav avariată după izbucnirea unui incendiu. Casa, formată din două camere, un hol și o magazie, a suferit distrugeri importante, iar proprietara a avut nevoie de ajutor pentru refacerea gospodăriei.
La acel moment, primarul Nicolae Florin Dinu a făcut apel la solidaritatea comunității și i-a îndemnat pe localnici să contribuie, în măsura posibilităților, cu materiale de construcții, mobilier, alimente sau sprijin financiar. Edilul a anunțat inclusiv intenția administrației locale de a folosi materiale recuperate din demolarea unei foste grădinițe pentru a contribui la refacerea acoperișului casei afectate.
Un alt incendiu de amploare a avut loc pe 5 august 2025, în satul Carvănul Mare, care aparține comunei Lipnița. Atunci, flăcările au cuprins aproximativ cinci hectare de teren intravilan și au afectat șase gospodării. Pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii, angajați ai primăriei, membri ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și localnici. Intervenția a permis limitarea pagubelor și salvarea locuințelor, fără să fie înregistrate victime.
Avertismentul pompierilor pentru proprietarii de locuințe, odată cu răcirea vremii
Incendiul din Lipnița are loc într-o perioadă în care autoritățile atrag atenția asupra pericolelor existente în locuințe, mai ales pe fondul scăderii temperaturilor și al utilizării mai frecvente a echipamentelor de încălzire. Pe 12 octombrie 2026, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea a transmis mai multe recomandări pentru prevenirea incendiilor și exploziilor în gospodării.
Pompierii le recomandă proprietarilor să verifice periodic instalațiile electrice, să evite improvizațiile și să folosească în siguranță aparatele alimentate cu gaze. De asemenea, este importantă respectarea regulilor de utilizare a echipamentelor de încălzire și evitarea suprasolicitării instalațiilor electrice. În județul Constanța s-au produs și alte incidente în locuințe. Pe 21 octombrie, un bărbat de 72 de ani a fost rănit într-o explozie produsă într-o casă din municipiul Constanța, pe fondul unei acumulări de gaze.