Gestul prin care un primar a salvat un bătrân din mijlocul incendiului. Pleca spre primărie când a văzut flăcările

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 oct. 2026, 10:44

Un bătrân de peste 80 de ani a fost salvat dintr-o locuință cuprinsă parțial de flăcări, după ce primarul comunei Lipnița, din județul Constanța, a observat întâmplător incendiul în timp ce se îndrepta spre serviciu. Nicolae Florin Dinu își făcea turul obișnuit prin localitate, în jurul orei 7.00, când a zărit focul izbucnit la o gospodărie de pe strada Morii. Edilul a intervenit imediat și l-a scos din casă pe proprietarul care dormea, înainte ca situația să se agraveze.

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