Explozie urmată de incendiu într-o locuință din Roșiorii de Vede, județul Teleorman. Două persoane, rănite

O explozie urmată de un incendiu a avut loc, sâmbătă, într-o locuință din Roșiorii de Vede, județul Teleorman. Două persoane au suferit arsuri, după ce o acumulare de gaze de la o butelie a provocat deflagrația. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU)Teleorman, cauza probabilă a incidentului ar fi fost un aparat de gătit defect.
Explozie urmată de incendiu într-o locuință din Roșiorii de Vede
La fața locului au intervenit pompierii militari cu două autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Teleorman, transmite ISU Teleorman.
Cele două victime au primit primul ajutor, după care bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Alexandria, iar femeia la Spitalul Municipal „Caritas” din Roșiorii de Vede.
ISU Teleorman avertizează asupra pericolului scurgerilor de gaze
ISU Teleorman le reamintește cetățenilor cât de periculoasă poate deveni o scurgere de gaze într-un spațiu închis.
Recomandările pompierilor pentru prevenirea unor astfel de incidente
ISU Teleorman mai transmite că, înainte de utilizare, trebuie verificată starea furtunului, a regulatorului de presiune și a racordurilor, iar pentru depistarea eventualelor scăpări de gaze trebuie folosită doar o soluție de apă cu săpun, niciodată flacăra deschisă.
Pentru mai multe informații despre prevenirea incendiilor și măsurile de protecție în diferite situații de urgență, cetățenii pot consulta Platforma Națională de Pregătire pentru Situații de Urgență, www.fiipregatit.ro, și pot descărca gratuit aplicația DSU, unde găsesc sfaturi practice, recomandări și informații utile pentru siguranța lor și a celor dragi.