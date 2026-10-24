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Explozie urmată de incendiu într-o locuință din Roșiorii de Vede, județul Teleorman. Două persoane, rănite

FOTO: News.ro

FOTO: News.ro

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat24 oct. 2026, 18:28
Actualizat24 oct. 2026, 18:34

O explozie urmată de un incendiu a avut loc, sâmbătă, într-o locuință din Roșiorii de Vede, județul Teleorman. Două persoane au suferit arsuri, după ce o acumulare de gaze de la o butelie a provocat deflagrația. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU)Teleorman, cauza probabilă a incidentului ar fi fost un aparat de gătit defect.

Explozie urmată de incendiu într-o locuință din Roșiorii de Vede

La fața locului au intervenit pompierii militari cu două autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Teleorman, transmite ISU Teleorman.

Cele două victime au primit primul ajutor, după care bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Alexandria, iar femeia la Spitalul Municipal „Caritas” din Roșiorii de Vede.

La sosirea salvatorilor, incendiul se manifesta în bucătăria locuinţei, unde s-a produs şi explozia. Suflul acesteia a afectat grav alte două camere, distrugând mobilierul şi mai multe aparate electrocasnice. Pompierii au reuşit să stingă incendiul în aproximativ o oră, fără ca flăcările să se extindă la restul locuinţei

— au transmis autoritățile.

ISU Teleorman avertizează asupra pericolului scurgerilor de gaze

ISU Teleorman le reamintește cetățenilor cât de periculoasă poate deveni o scurgere de gaze într-un spațiu închis.

O butelie utilizată necorespunzător, un furtun deteriorat sau un aparat de gătit defect pot provoca, în doar câteva clipe, o explozie cu urmări grave. Le recomandăm cetățenilor să achiziționeze și să schimbe buteliile numai prin operatori autorizați și să nu accepte sub nicio formă umplerea acestora la stațiile GPL destinate alimentării autovehiculelor. Această practică este interzisă și extrem de periculoasă, deoarece poate conduce la supraîncărcarea recipientelor și la producerea unor accidente grave

— au afirmat reprezentanții ISU.

Recomandările pompierilor pentru prevenirea unor astfel de incidente

ISU Teleorman mai transmite că, înainte de utilizare, trebuie verificată starea furtunului, a regulatorului de presiune și a racordurilor, iar pentru depistarea eventualelor scăpări de gaze trebuie folosită doar o soluție de apă cu săpun, niciodată flacăra deschisă.

ISU Teleorman recomandă verificarea furtunului, a regulatorului de presiune și a racordurilor înainte de utilizarea buteliei, precum și folosirea unei soluții de apă cu săpun pentru depistarea eventualelor scăpări de gaze, fiind strict interzisă verificarea cu flacără deschisă

— menționează ISU Teleorman, într-un comunicat de presă.

Pentru mai multe informații despre prevenirea incendiilor și măsurile de protecție în diferite situații de urgență, cetățenii pot consulta Platforma Națională de Pregătire pentru Situații de Urgență, www.fiipregatit.ro, și pot descărca gratuit aplicația DSU, unde găsesc sfaturi practice, recomandări și informații utile pentru siguranța lor și a celor dragi.

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