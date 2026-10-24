Explozie urmată de incendiu într-o locuință din Roșiorii de Vede, județul Teleorman. Două persoane, rănite

Publicat 24 oct. 2026, 18:28 Actualizat 24 oct. 2026, 18:34

O explozie urmată de un incendiu a avut loc, sâmbătă, într-o locuință din Roșiorii de Vede, județul Teleorman. Două persoane au suferit arsuri, după ce o acumulare de gaze de la o butelie a provocat deflagrația. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU)Teleorman, cauza probabilă a incidentului ar fi fost un aparat de gătit defect.

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