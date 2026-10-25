Accident pe autostrada A3 București-Brașov. Trei mașini s-au ciocnit

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 oct. 2026, 19:22

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs duminică pe autostrada A3 București-Brașov, pe sensul de mers către Capitală. Coliziunea a avut loc la kilometrul 36, în apropierea localității Gruiu, din județul Ilfov. În urma impactului, o persoană a fost rănită și a primit evaluare medicală la fața locului.

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