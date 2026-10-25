Accident pe autostrada A3 București-Brașov. Trei mașini s-au ciocnit

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs duminică pe autostrada A3 București-Brașov, pe sensul de mers către Capitală. Coliziunea a avut loc la kilometrul 36, în apropierea localității Gruiu, din județul Ilfov. În urma impactului, o persoană a fost rănită și a primit evaluare medicală la fața locului.
Accident cu trei autoturisme pe A3, pe sensul spre București
Potrivit informațiilor transmise de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, accidentul s-a produs pe autostrada A3, la kilometrul 36, pe direcția București.
Trei autoturisme au fost implicate în coliziune, iar în urma evenimentului rutier o persoană a suferit leziuni. Aceasta era evaluată medical la locul accidentului, conform informațiilor comunicate de autorități.
Trafic restricționat pe autostrada A3. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență
Accidentul a provocat restricții de circulație pe sensul de mers către București. A doua bandă a fost închisă, iar autovehiculele au putut circula cu dificultate pe prima bandă și pe banda de urgență.
Polițiștii au estimat că traficul ar putea reveni la normal după ora 18:00 - 19:00, în funcție de desfășurarea intervențiilor și de eliberarea carosabilului.
Șoferii care se deplasează pe autostrada A3 București-Brașov, în zona kilometrului 36, sunt sfătuiți să reducă viteza, să păstreze distanța de siguranță și să respecte indicațiile autorităților aflate la fața locului.