Accident grav în județul Neamț. Cinci persoane au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau a plonjat într-un șanț

Un accident rutier grav a avut loc duminică dimineață în satul Davideni, comuna Țibucani, județul Neamț. Cinci persoane, trei tineri cu vârste de 18, 19 și 22 de ani și două fete de 14 și 18 ani, au ajuns la spital după ce autoturismul în care se aflau a părăsit partea carosabilă și a ajuns în șanț.
Cinci persoane, transportate la spital
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, accidentul rutier a fost anunțat la ora 04:03, printr-un apel la 112, după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă și a ajuns în șanț, în satul Davideni, comuna Țibucani.
La fața locului au intervenit pompieri din cadrul Detașamentului Târgu-Neamț, echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean și polițiști din cadrul IPJ Neamț.
La sosirea salvatorilor, cele cinci persoane implicate în accident se aflau deja în afara autoturismului. Trei tineri, în vârstă de 18, 19 și 22 de ani, și două fete, de 14 și 18 ani, au primit îngrijiri medicale din partea echipajelor SAJ și SMURD, fiind ulterior transportați la spital.
Pompierii au acționat și pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, în urma accidentului rutier produs în satul Davideni.