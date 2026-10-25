Accident grav în județul Neamț. Cinci persoane au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau a plonjat într-un șanț

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 oct. 2026, 09:36

Un accident rutier grav a avut loc duminică dimineață în satul Davideni, comuna Țibucani, județul Neamț. Cinci persoane, trei tineri cu vârste de 18, 19 și 22 de ani și două fete de 14 și 18 ani, au ajuns la spital după ce autoturismul în care se aflau a părăsit partea carosabilă și a ajuns în șanț.

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