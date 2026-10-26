A strâns de gât un elev de 14 ani și continuă să-i predea. Ce pedeapsă a primit un profesor din Alba

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 oct. 2026, 12:32

Un profesor de engleză din județul Alba a fost condamnat la o amendă penală de 6.000 de lei, după ce a strâns de gât un elev de 14 ani, chiar în timpul orei. Incidentul, surprins de camerele de supraveghere, a avut loc la Școala Gimnazială din Hopârta. Deși a fost găsit vinovat pentru purtare abuzivă, cadrul didactic continuă să predea, iar băiatul participă în continuare la orele sale. Sentința nu este definitivă.

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