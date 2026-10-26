A strâns de gât un elev de 14 ani și continuă să-i predea. Ce pedeapsă a primit un profesor din Alba

Un profesor de engleză din județul Alba a fost condamnat la o amendă penală de 6.000 de lei, după ce a strâns de gât un elev de 14 ani, chiar în timpul orei. Incidentul, surprins de camerele de supraveghere, a avut loc la Școala Gimnazială din Hopârta. Deși a fost găsit vinovat pentru purtare abuzivă, cadrul didactic continuă să predea, iar băiatul participă în continuare la orele sale. Sentința nu este definitivă.
Profesorul a strâns de gât un elev de 14 ani. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere
Incidentul s-a produs pe 12 decembrie 2024, în jurul orei 08:45, în timpul unei ore de limba engleză. Potrivit informațiilor din dosarul penal, profesorul, în vârstă de 64 de ani, s-a enervat după ce elevul i-a cerut unui coleg să-i pună un cercel în ureche. Cadrul didactic i-a aruncat punga de chipsuri de pe bancă, iar băiatul i-a cerut să îi plătească produsul.
Situația a degenerat, iar profesorul l-a prins pe elev de gât cu ambele mâini, după care l-a scos pe hol. Acolo, l-a împins spre un calorifer și l-a strâns din nou de gât, înainte de a-l trimite înapoi în clasă. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au fost analizate în cadrul anchetei.
În urma agresiunii, băiatul a suferit excoriații și echimoze, leziuni care au necesitat una-două zile de îngrijiri medicale. Profesorul a fost ulterior trimis în judecată pentru purtare abuzivă în formă agravată, întrucât victima era minoră și se afla în grija sa.
Ce au decis judecătorii. Profesorul trebuie să plătească o amendă penală de 6.000 de lei
Judecătoria Aiud l-a găsit vinovat pe profesor și i-a aplicat o amendă penală de 6.000 de lei, echivalentul a 150 de zile-amendă, fiecare în valoare de 40 de lei. Cadrul didactic și-a recunoscut fapta și a solicitat judecarea cauzei în procedura simplificată, beneficiind astfel de reducerea limitelor de pedeapsă.
Judecătorul a respins posibilitatea renunțării la aplicarea pedepsei sau a amânării acesteia, considerând că agresarea fizică a unui elev nu poate fi acceptată, indiferent de comportamentul copilului în timpul orei.
„Chiar dacă persoana vătămată avea un comportament impertinent şi nepotrivit în contextul dat, îngreunând desfăşurarea orei de engleză, inculpatul avea alte mijloace la îndemână pentru a restabili ordinea, folosirea violenţei fizice şi verbale nefiind permise unui cadru didactic, care trebuie să aibă grijă de elevi cât aceştia sunt la şcoală şi să îi ocrotească, în niciun caz să îi agreseze”, se arată în hotărârea instanței, citată de Ziarul Unirea.
La stabilirea pedepsei, magistratul a ținut cont de faptul că profesorul și-a recunoscut fapta, și-a exprimat regretul și a primit caracterizări pozitive din partea colegilor. De asemenea, instanța a luat în considerare numărul redus de zile de îngrijiri medicale și faptul că incidentul a fost unul izolat în cariera sa didactică.
Profesorul continuă să predea. Mama elevului nu a cerut despăgubiri
Deși cazul a ajuns în instanță, profesorul continuă să predea la aceeași școală, iar elevul agresat participă în continuare la orele de limba engleză susținute de acesta. Cadrul didactic și-a cerut scuze atât băiatului, cât și mamei sale. Femeia a declarat că nu mai are pretenții și nu a solicitat despăgubiri civile în dosarul penal. Hotărârea Judecătoriei Aiud nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicare.
Un alt cadru didactic din Alba a fost judecat pentru agresarea unui elev
Un alt caz de violență asupra unui elev a ajuns în instanță tot în județul Alba. În 2022, o profesoară de la Școala Gimnazială „Dr. Petru Șpan” din comuna Lupșa a fost judecată după ce a lovit un elev cu palma peste cap. În acel dosar, profesoara primise inițial un avertisment, instanța de fond renunțând la aplicarea unei pedepse. Cazul a ajuns ulterior în atenția judecătorilor din apel. În cazul profesorului de engleză din Hopârta, instanța a decis aplicarea unei amenzi penale de 6.000 de lei, însă sentința poate fi contestată.