Două cutremure în România, la mai puțin de patru ore distanță. Ce magnitudine au avut seismele

Două cutremure s-au produs în România în noaptea de luni spre marți, 27 octombrie 2026, la mai puțin de patru ore distanță. Ambele seisme au fost înregistrate în zona seismică Vrancea, iar cel mai puternic a avut magnitudinea de 3,1. Potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), mișcările seismice au avut loc la adâncimi diferite, fiind încadrate în categoria cutremurelor slabe.
Primul cutremur s-a produs la ora 01:53. Ce magnitudine a avut
Primul seism a fost înregistrat marți, 27 octombrie, la ora 01:53:55, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Potrivit informațiilor transmise de INCDFP, acesta a avut magnitudinea de 2,3 și s-a produs la o adâncime de 120,2 kilometri. Epicentrul a fost localizat la 45 de kilometri sud de Focșani și la 59 de kilometri sud de Buzău. Cutremurul s-a produs și la 67 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 77 de kilometri est de Brașov și 91 de kilometri nord-est de Ploiești. Mișcarea seismică a fost clasificată drept un cutremur slab.
Al doilea cutremur, cu magnitudinea 3,1, s-a produs la ora 05:42
La aproximativ trei ore și 49 de minute după primul seism, în aceeași regiune a fost înregistrată o nouă mișcare tectonică. Cel de-al doilea cutremur s-a produs la ora 05:42:56 și a avut magnitudinea de 3,1, fiind mai puternic decât primul. Potrivit datelor INCDFP, seismul a avut loc la o adâncime de 79,5 kilometri.
Epicentrul a fost situat la 48 de kilometri sud de Focșani, 62 de kilometri est de Sfântu Gheorghe și 69 de kilometri sud de Buzău. De asemenea, cutremurul s-a produs la 75 de kilometri est de Brașov, 95 de kilometri sud de Bacău și 98 de kilometri nord-est de Ploiești. Ambele cutremure au fost încadrate în categoria seismelor slabe, însă s-au produs la adâncimi diferite. Primul a fost înregistrat la peste 120 de kilometri, iar al doilea la mai puțin de 80 de kilometri.
Mai multe cutremure au avut loc în Vrancea în octombrie
Cele două cutremure vin după o serie de mișcări seismice înregistrate în zona Vrancea de la începutul lunii octombrie.
Pe 23 octombrie, un cutremur cu magnitudinea de 3,9 s-a produs în Vrancea, la ora 01:00. Seismul a avut loc la o adâncime de 75,1 kilometri, iar epicentrul a fost localizat la 38 de kilometri sud de Focșani și 61 de kilometri sud de Buzău.
Cu patru zile înainte, pe 19 octombrie, în aceeași regiune a fost înregistrat un seism cu magnitudinea de 4,8, la o adâncime de 124,1 kilometri. Zona Vrancea este principala regiune seismică a României, unde se produc frecvent cutremure la adâncimi intermediare. Seismele din această zonă sunt monitorizate permanent de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.