Două cutremure în România, la mai puțin de patru ore distanță. Ce magnitudine au avut seismele

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 oct. 2026, 08:10

Două cutremure s-au produs în România în noaptea de luni spre marți, 27 octombrie 2026, la mai puțin de patru ore distanță. Ambele seisme au fost înregistrate în zona seismică Vrancea, iar cel mai puternic a avut magnitudinea de 3,1. Potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), mișcările seismice au avut loc la adâncimi diferite, fiind încadrate în categoria cutremurelor slabe.

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