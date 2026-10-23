Cutremur de 3,9 grade în zona Vrancea, la ora 01:00. Epicentrul, la 38 km de Focșani
Cutremur
Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 s-a produs vineri, 23 octombrie 2026, la ora 01:00, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Mișcarea seismică a avut loc la o adâncime de 75,1 kilometri, în apropierea orașelor Focșani și Buzău, potrivit datelor revizuite de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a fost încadrat în categoria cutremurelor slabe, cu efecte locale. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale în informațiile disponibile imediat după producerea acestuia.
Cutremurul s-a produs la numai patru zile după un alt seism, mult mai puternic, înregistrat în aceeași regiune. Luni, 19 octombrie, un cutremur cu magnitudinea de 4,8 s-a produs în zona Vrancea-Buzău și a fost resimțit inclusiv în București. Cele două evenimente fac parte din activitatea seismică a regiunii, unde mișcările tectonice sunt frecvente și se pot produce la adâncimi de peste 100 de kilometri.
Cutremurul s-a produs în apropiere de Focșani și Buzău
Potrivit datelor INCDFP, seismul de vineri a fost înregistrat la ora exactă 01:00:42, în noaptea de joi spre vineri. Epicentrul a fost localizat în județul Vrancea, la coordonatele geografice 45,6911 grade latitudine nordică și 26,6932 grade longitudine estică. Cutremurul s-a produs la aproximativ 38 de kilometri sud de Focșani și 61 de kilometri sud de Buzău. Alte orașe aflate în apropierea epicentrului sunt Sfântu Gheorghe, la 73 de kilometri est, și Brașov, la aproximativ 84 de kilometri est.
Mișcarea seismică a fost localizată și la 96 de kilometri sud de Bârlad, 98 de kilometri nord-est de Ploiești și aproximativ 99 de kilometri sud de Bacău. Institutul pentru Fizica Pământului a revizuit manual datele inițiale privind magnitudinea, adâncimea și localizarea cutremurului. În urma verificărilor, magnitudinea a fost stabilită la 3,9, iar adâncimea la 75,1 kilometri.
Seismul figurează în evidențele instituției cu numărul de identificare 48348. Înregistrarea a fost realizată de rețeaua națională de monitorizare seismică, care urmărește permanent mișcările tectonice produse pe teritoriul României. Până la publicarea informațiilor disponibile, nu au fost semnalate pagube materiale sau persoane rănite în urma cutremurului.
Un alt cutremur de 4,8 s-a produs în Vrancea pe 19 octombrie
Seismul de vineri vine după unul dintre cele mai importante evenimente seismice înregistrate în România de la începutul anului. Luni, 19 octombrie 2026, la ora 11:51:57, un cutremur cu magnitudinea de 4,8 s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la o adâncime de 124,1 kilometri. Epicentrul a fost localizat la 54 de kilometri sud de Buzău, 58 de kilometri est de Brașov și 60 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe. Cutremurul s-a produs, de asemenea, la 62 de kilometri nord de Ploiești și 72 de kilometri sud de Focșani.
Mișcarea tectonică a fost resimțită în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în București, Moldova și Muntenia. Intensitatea estimată a fost de gradul IV pe scara Mercalli, corespunzătoare unui seism simțit de numeroase persoane, dar care nu provoacă, de regulă, distrugeri importante. După producerea cutremurului, autoritățile au efectuat verificări pentru identificarea eventualelor pagube. Nu au fost raportate victime sau avarii semnificative.
Datele inițiale au fost ulterior revizuite de seismologi, care au confirmat magnitudinea de 4,8 și adâncimea de 124,1 kilometri.
Zona Vrancea, una dintre cele mai active regiuni seismice din Europa
Vrancea este principala zonă seismică a României și una dintre regiunile europene cunoscute pentru cutremurele produse la adâncimi intermediare. Activitatea tectonică este concentrată la curbura Carpaților, într-o zonă în care interacționează mai multe structuri geologice. Spre deosebire de cutremurele superficiale, care se produc la adâncimi mici, seismele caracteristice regiunii Vrancea au loc, de regulă, la adâncimi cuprinse între 60 și 200 de kilometri.
Specialiștii au identificat două intervale în care activitatea seismică este mai intensă: între aproximativ 80 și 100 de kilometri și între 120 și 160 de kilometri. Această particularitate explică de ce unele cutremure din Vrancea pot fi resimțite la distanțe mari de epicentru. Undele seismice se pot propaga pe suprafețe extinse, astfel încât mișcările tectonice pot fi simțite nu doar în județele Vrancea și Buzău, ci și în București, Moldova și în alte regiuni ale țării.
Totuși, magnitudinea nu este singurul factor care influențează efectele unui cutremur. Adâncimea, distanța față de epicentru, caracteristicile solului și rezistența clădirilor contribuie la modul în care mișcarea seismică este resimțită de populație. Cutremurele cu magnitudini reduse, precum cel de 3,9 înregistrat vineri, sunt fenomene obișnuite în regiune și nu reprezintă, prin ele însele, un indiciu că urmează un seism major.
Mai multe cutremure au fost înregistrate în Vrancea în octombrie 2026
Activitatea seismică din regiunea Vrancea a fost prezentă pe tot parcursul lunii octombrie, cu mai multe cutremure de intensitate redusă. Pe 5 octombrie, un seism cu magnitudinea de 3,8 s-a produs la o adâncime de aproximativ 140 de kilometri, în apropierea orașelor Focșani și Buzău. Cu o zi înainte, pe 4 octombrie, fuseseră înregistrate alte două mișcări tectonice, cu magnitudinile de 3,4 și 3,1. Tot în această regiune, pe 3 octombrie, două cutremure s-au produs la mai puțin de două ore distanță. Primul a avut magnitudinea de 2,9 și s-a înregistrat la ora 02:41, în județul Vrancea, la o adâncime de 136,9 kilometri. Al doilea, cu magnitudinea de 3,5, a avut loc la ora 04:22, în județul Buzău, la o adâncime de 140,9 kilometri.
Și în lunile precedente au fost înregistrate cutremure cu magnitudini de peste 4. Pe 6 septembrie, un seism de 4,1 s-a produs în județul Buzău, la 149,6 kilometri adâncime, iar pe 25 august, un alt cutremur, de 4,4, a fost înregistrat la o adâncime de 145,2 kilometri. Cel mai puternic cutremur din România înregistrat până la 23 octombrie 2026 rămâne cel din 19 octombrie, cu magnitudinea de 4,8.
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