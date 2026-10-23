Cutremur de 3,9 grade în zona Vrancea, la ora 01:00. Epicentrul, la 38 km de Focșani

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 oct. 2026, 09:48

Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 s-a produs vineri, 23 octombrie 2026, la ora 01:00, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Mișcarea seismică a avut loc la o adâncime de 75,1 kilometri, în apropierea orașelor Focșani și Buzău, potrivit datelor revizuite de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a fost încadrat în categoria cutremurelor slabe, cu efecte locale. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale în informațiile disponibile imediat după producerea acestuia.

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