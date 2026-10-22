Lupul își schimbă părul, dar năravul ba. Bărbat aflat în arest la domiciliu, prins din nou la furat după ce i s-a permis să meargă la dializă

Un bărbat în vârstă de 59 de ani, din comuna Călinești, județul Argeș, a ajuns din nou în atenția polițiștilor, după ce ar fi profitat de permisiunea de a părăsi locuința pentru a merge la dializă și ar fi comis un nou furt. Deși se afla în arest la domiciliu într-un dosar în care era cercetat pentru furt, acesta ar fi deviat de la traseul aprobat și ar fi sustras două portofele dintr-o instituție din comuna Mărăcineni. Acum este anchetat și pentru evadare.
Arestat la domiciliu, ar fi comis un nou furt în timpul deplasării la dializă
Bărbatul, originar din Călinești, se afla sub măsura arestului la domiciliu, dispusă de Judecătoria Craiova, într-un dosar penal în care este inculpat pentru furt.
Având nevoie de tratament medical, acesta primise aprobarea de a părăsi locuința în care executa măsura preventivă pentru a se deplasa la un centru de dializă din municipiul Pitești.
Potrivit informațiilor furnizate de polițiștii argeșeni, bărbatul nu ar fi respectat însă itinerariul stabilit pentru deplasare. În loc să urmeze traseul aprobat, acesta s-ar fi oprit la o instituție din comuna Mărăcineni, de unde ar fi furat două portofele.
În interiorul acestora se aflau documente personale și bani, arată news.ro.
Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore
Faptele au intrat în atenția oamenilor legii, iar în urma cercetărilor efectuate, polițiștii au administrat probele necesare pentru continuarea procedurilor judiciare.
Pe 21 octombrie, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, în baza unei ordonanțe, după parcurgerea etapelor procesuale.
Conform reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, acesta urma să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, cu propunerea dispunerii unei măsuri preventive.
În urma incidentului, bărbatul este cercetat pentru o nouă faptă de furt, dar și pentru evadare, în contextul în care ar fi încălcat condițiile impuse prin măsura arestului la domiciliu.
Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-au produs faptele și pentru a clarifica întreaga activitate infracțională a suspectului.