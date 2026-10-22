Lupul își schimbă părul, dar năravul ba. Bărbat aflat în arest la domiciliu, prins din nou la furat după ce i s-a permis să meargă la dializă

Publicat 22 oct. 2026, 19:40 Actualizat 22 oct. 2026, 20:42

Un bărbat în vârstă de 59 de ani, din comuna Călinești, județul Argeș, a ajuns din nou în atenția polițiștilor, după ce ar fi profitat de permisiunea de a părăsi locuința pentru a merge la dializă și ar fi comis un nou furt. Deși se afla în arest la domiciliu într-un dosar în care era cercetat pentru furt, acesta ar fi deviat de la traseul aprobat și ar fi sustras două portofele dintr-o instituție din comuna Mărăcineni. Acum este anchetat și pentru evadare.

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