Percheziții în Olt într-un dosar de furt de 50.000 de euro. Cinci suspecți, vizați de anchetă

Polițiștii au descins marți dimineață, 13 octombrie, la nouă adrese din județul Olt, într-un dosar de furt calificat în care sunt vizate cinci persoane. Anchetatorii suspectează că acestea ar fi sustras 41 de televizoare Samsung noi din remorca unui camion, într-o localitate din apropierea municipiului Drobeta-Turnu Severin. Prejudiciul este estimat la aproximativ 50.000 de euro, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți.
Nouă percheziții în cinci localități din județul Olt
Acțiunea este desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Mehedinți, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin. Perchezițiile au loc în Slatina, Piatra-Olt, Șerbănești, Măgura și Scornicești. Cele cinci persoane vizate urmează să fie conduse la sediul poliției, în baza mandatelor de aducere, pentru continuarea cercetărilor și stabilirea măsurilor legale.
Cum ar fi fost furate cele 41 de televizoare Samsung
Potrivit anchetatorilor, furtul ar fi avut loc în noaptea de 22 spre 23 septembrie 2026, într-o localitate din apropierea municipiului Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți. Persoanele bănuite s-ar fi deplasat cu două autovehicule, dintre care unul ar fi avut rol de antemergător. Pentru deplasare, acestea ar fi folosit numere de înmatriculare false.
Ajunși la camion, suspecții ar fi pătruns prin efracție și ar fi sustras aproximativ 41 de televizoare Samsung, toate noi, depozitate în remorca unui ansamblu de vehicule rutiere. Din datele strânse până în prezent, anchetatorii au indicii că la comiterea faptei ar fi participat și șoferul autocamionului.
Prejudiciul este estimat la 50.000 de euro
Valoarea bunurilor furate este estimată la aproximativ 50.000 de euro, potrivit informațiilor transmise de IPJ Mehedinți. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs furtul și rolul fiecărei persoane vizate. Cele cinci persoane sunt cercetate în cadrul dosarului penal, iar vinovăția acestora urmează să fie stabilită de autoritățile judiciare. Perchezițiile și celelalte activități procedurale sunt în desfășurare.