Percheziții în Olt într-un dosar de furt de 50.000 de euro. Cinci suspecți, vizați de anchetă

Publicat 13 oct. 2026, 12:30 Actualizat 13 oct. 2026, 12:31

Polițiștii au descins marți dimineață, 13 octombrie, la nouă adrese din județul Olt, într-un dosar de furt calificat în care sunt vizate cinci persoane. Anchetatorii suspectează că acestea ar fi sustras 41 de televizoare Samsung noi din remorca unui camion, într-o localitate din apropierea municipiului Drobeta-Turnu Severin. Prejudiciul este estimat la aproximativ 50.000 de euro, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți.

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