Doi români, arestați în SUA pentru furturi prin „îmbrățișare”. Cel puțin 14 cazuri și bijuterii de 3.000 de dolari

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 9 oct. 2026, 08:00

Doi români au fost arestați în Statele Unite, fiind acuzați că furau bijuterii de mii de dolari printr-o metodă neobișnuită. Aceștia ar fi abordat persoane pe stradă, le cereau ajutorul, apoi le îmbrățișau pentru a le sustrage colierele. Polițiștii americani au identificat cel puțin 14 furturi comise prin această metodă și încearcă să afle dacă există și alte victime.

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