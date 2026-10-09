Doi români, arestați în SUA pentru furturi prin „îmbrățișare”. Cel puțin 14 cazuri și bijuterii de 3.000 de dolari

Doi români au fost arestați în Statele Unite, fiind acuzați că furau bijuterii de mii de dolari printr-o metodă neobișnuită. Aceștia ar fi abordat persoane pe stradă, le cereau ajutorul, apoi le îmbrățișau pentru a le sustrage colierele. Polițiștii americani au identificat cel puțin 14 furturi comise prin această metodă și încearcă să afle dacă există și alte victime.
Doi români, arestați în SUA după o serie de furturi de bijuterii
O femeie de 26 de ani și un bărbat de 28 de ani, ambii cetățeni români cu domiciliul în Ontario, au fost arestați luni, în urma unei anchete desfășurate de polițiștii din Nassau County, New York. Cei doi sunt acuzați de furt calificat, iar anchetatorii susțin că ar fi folosit aceeași metodă pentru a păcăli mai multe persoane.
Potrivit polițiștilor, suspecții se apropiau cu mașina de o persoană și opreau pentru a cere indicații. După ce primeau răspunsul, femeia cobora din autoturism și încerca să îi mulțumească persoanei respective printr-o îmbrățișare. În acel moment, ar fi desfăcut discret colierul purtat de victimă, l-ar fi luat și ar fi plecat împreună cu bărbatul, conform CBS.com.
Cel puțin 14 furturi prin metoda „îmbrățișarea”. Vârstnicii, printre victime
Autoritățile americane au identificat cel puțin 14 furturi comise prin această metodă în zona metropolitană New York și în statul Maryland. Anchetatorii bănuiesc că numărul persoanelor păgubite ar putea fi mai mare, deoarece unele victime nu ar fi reclamat dispariția bijuteriilor. Colierele furate valorau între 2.000 și 3.000 de dolari fiecare, potrivit polițiștilor. Printre persoanele vizate se numără mai mulți vârstnici din localitățile Franklin Square, East Meadow, Lynbrook și Valley Stream, aflate în Nassau County.
Una dintre victime a povestit că suspecții i-au cerut indicații pentru a ajunge la un supermarket. Ulterior, femeia i-ar fi oferit un colier drept mulțumire, iar bărbatul care o însoțea ar fi insistat să accepte cadoul. Acesta i-ar fi spus că refuzul ar fi considerat o jignire a obiceiurilor lor. Persoana respectivă și-a dat seama abia mai târziu că propriul colier dispăruse. Într-un alt caz, petrecut în Floral Park, o persoană în vârstă a devenit suspicioasă atunci când cei doi ar fi încercat să o îmbrățișeze și să o apuce. Aceasta a reușit să împiedice furtul.
Polițiștii americani au reconstituit metoda prin care erau furate colierele
Pentru a preveni alte furturi, poliția din Nassau County a realizat o reconstituire video a modului în care ar fi acționat suspecții. Imaginile au fost făcute publice pentru ca oamenii să recunoască metoda și să fie mai atenți atunci când sunt abordați de persoane necunoscute. Anchetatorii încearcă, în același timp, să identifice și alte persoane care ar fi putut fi păgubite. Polițiștii cred că există victime care nu au observat imediat dispariția bijuteriilor sau care nu au depus plângere.
Ce se întâmplă cu cei doi români arestați în Statele Unite
După arestare, cei doi cetățeni români au fost predați Serviciului pentru Imigrație și Control Vamal al Statelor Unite (ICE). Comisarul poliției din Nassau County, Patrick Ryder, a declarat că aceștia urmează să fie trimiși înapoi în România. Autoritățile americane continuă verificările pentru a stabili dacă suspecții au legătură și cu alte furturi. Poliția a făcut publică metoda folosită atât pentru identificarea unor posibile victime, cât și pentru a avertiza populația, în special persoanele în vârstă.