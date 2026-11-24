Publicat 24 nov. 2026, 12:24 Actualizat 24 nov. 2026, 12:31 Sursă Realitatea PLUS

Alertă de proporții la Kiev. Statele Unite întârzie livrarea a 60 de rachete interceptoare Patriot, de care Ucraina are nevoie urgentă. Secretarul american al Apărării nu a aprobat transferul armamentului, deși Kievul susține că aceste sisteme sunt vitale pentru contracararea atacurilor tot mai frecvente ale Rusiei cu rachete și drone. Subiectul este analizat pe larg de Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă și realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”.

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