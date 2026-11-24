Scris de Dana Bărăgan Publicat: 24 nov. 2026, 08:50

Bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani din Republica Moldova ar putea fi obligați să urmeze o pregătire militară inițială cu o durată de până la șase săptămâni. Mai mult decât atât, femeile vor putea participa la aceste instruiri în mod voluntar, la cerere. Prevederile sunt incluse într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Apărării de la Chișinău, care propune modificarea sistemului de pregătire militară și reorganizarea rezervei Forțelor Armate.

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