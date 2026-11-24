Bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani din Republica Moldova ar putea fi obligați să urmeze o pregătire militară inițială cu o durată de până la șase săptămâni. Mai mult decât atât, femeile vor putea participa la aceste instruiri în mod voluntar, la cerere. Prevederile sunt incluse într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Apărării de la Chișinău, care propune modificarea sistemului de pregătire militară și reorganizarea rezervei Forțelor Armate.
Potrivit informațiilor transmise de agenția de presă IPN, instruirea militară ar urma să fie finanțată integral de la bugetul de stat. Inițiativa urmărește creșterea numărului de cetățeni cu pregătire militară de bază, inclusiv în rândul persoanelor care au depășit vârsta de 27 de ani.
Ministerul Apărării justifică necesitatea modificărilor prin deteriorarea situației de securitate din regiune, războiul din Ucraina și intensificarea amenințărilor hibride. Autorii proiectului susțin că Republica Moldova are nevoie de o rezervă militară instruită, care să poată fi mobilizată rapid în cazul unor crize militare sau al altor situații excepționale.
Cum va fi reorganizată rezerva militară a Republicii Moldova
Proiectul de lege prevede împărțirea rezervei Forțelor Armate în două categorii: rezerva prin contract și rezerva operațională. Rezerva prin contract va include rezerviști selectați și numiți în funcții în cadrul unităților militare. Aceștia vor încheia contracte pe o perioadă de trei ani, în cazul soldaților și sergenților, și de cinci ani, pentru ofițeri.
A doua categorie, rezerva operațională, va cuprinde rezerviști care pot fi repartizați în unități militare, fără să fie necesară încheierea unui contract. Totodată, în rezerva Forțelor Armate vor putea fi incluși doar cetățenii declarați apți din punct de vedere medical și care au pregătire militară. Persoanele aflate în evidența militară care nu îndeplinesc aceste condiții vor avea statut de recruți, mai arată sursa citată.
Educația patriotică ar putea deveni disciplină opțională în școli
Inițiativa legislativă mai prevede introducerea unei discipline opționale de educație patriotică a tinerei generații. Aceasta ar putea fi inclusă în instituțiile de învățământ secundar, ciclul II, precum și în instituțiile de învățământ profesional tehnic.
Modificările propuse vizează patru acte normative referitoare la rezerva Forțelor Armate, pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei, răspunderea materială a militarilor și statutul militarilor.
Cât va costa pregătirea militară inițială
Pentru implementarea noului sistem de pregătire militară, autorii proiectului estimează cheltuieli de 13,7 milioane de lei în anul 2027. Fondurile necesare pentru instruirea cetățenilor ar urma să fie asigurate integral din bugetul de stat.
În prezent, proiectul de lege se află în etapa consultărilor publice. Ulterior, documentul urmează să fie aprobat de Guvern și transmis Parlamentului pentru examinare.