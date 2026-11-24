Scris de Dana Bărăgan Publicat: 24 nov. 2026, 09:15

Aproape 40% dintre adulții din Statele Unite nu își administrează medicamentele conform prescripției medicale din cauza costurilor, chiar dacă sunt angajați și beneficiază de asigurare de sănătate. Prețurile ridicate îi determină pe tot mai mulți pacienți să renunțe la tratamente, să reducă dozele sau să caute soluții pentru a-și permite medicamentele. Problema este evidențiată de datele unui sondaj realizat de KFF, o organizație independentă de cercetare în domeniul politicilor de sănătate, citate de Al Jazeera.

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