Aproape 40% dintre adulții din Statele Unite nu își administrează medicamentele conform prescripției medicale din cauza costurilor, chiar dacă sunt angajați și beneficiază de asigurare de sănătate. Prețurile ridicate îi determină pe tot mai mulți pacienți să renunțe la tratamente, să reducă dozele sau să caute soluții pentru a-și permite medicamentele. Problema este evidențiată de datele unui sondaj realizat de KFF, o organizație independentă de cercetare în domeniul politicilor de sănătate, citate de Al Jazeera.
Potrivit statisticii prezentate de Al Jazeera, peste 40% dintre adulții americani nu au urmat anul trecut întocmai tratamentele prescrise din cauza prețurilor ridicate ale medicamentelor. Situația afectează inclusiv persoanele care au un loc de muncă și sunt asigurate medical, dar care continuă să se confrunte cu dificultăți în acoperirea cheltuielilor pentru sănătate.
Publicația prezintă cazul unei femei de 45 de ani din statul Maryland, diagnosticată cu scleroză multiplă, care a ajuns să ia în calcul împărțirea pastilelor cu sora sa pentru a putea continua tratamentul. În paralel, pacienta a făcut mai multe solicitări către autoritățile medicale pentru a obține acoperirea costului tratamentului, care ajunge la 10.000 de dolari pe lună.
De ce sunt atât de scumpe medicamentele în Statele Unite
Spre deosebire de multe alte țări, Statele Unite oferă companiilor farmaceutice o libertate mai mare în stabilirea prețurilor medicamentelor.
Potrivit organizației de apărare a pacienților „Patients For Affordable Drugs Now”, legislația actuală le oferă producătorilor „puterea unilaterală de a stabili prețurile de lansare pe piața din SUA, precum și posibilitatea de a majora prețurile după bunul plac”.
De cealaltă parte, reprezentanții farmaciștilor susțin că intermediarii și companiile de asigurări contribuie la menținerea prețurilor ridicate la medicamente.
Diferențele față de alte state dezvoltate sunt confirmate și de un studiu realizat de organizația independentă RAND, publicat în 2024. Cercetarea a constatat că prețurile medicamentelor eliberate pe bază de rețetă în SUA sunt considerabil mai mari decât cele practicate în alte țări dezvoltate, în special în cazul medicamentelor de marcă.
Analizând datele din 2022, cercetătorii RAND au descoperit că prețurile brute stabilite de producători în Statele Unite pentru toate medicamentele eliberate pe bază de rețetă erau cu 278% mai mari decât media din alte 33 de țări bogate. În cazul medicamentelor de marcă, diferența era și mai mare: prețurile din SUA depășeau de peste patru ori media înregistrată în țările incluse în analiză.
Peste 75% dintre americani cer măsuri pentru reducerea prețurilor
Nemulțumirea față de costul medicamentelor se reflectă și în opinia publică. Un sondaj realizat de Fabrizio Ward în martie 2025 a arătat că mai mult de trei din patru alegători americani consideră că autoritățile trebuie să intervină pentru reducerea prețurilor.
Susținerea pentru astfel de măsuri depășește diferențele politice: 70% dintre alegătorii care îl susțin pe Donald Trump vor, de asemenea, ca autoritățile să ia măsuri pentru ieftinirea medicamentelor.
Subiectul a fost abordat și în cadrul unei audieri organizate săptămâna trecută de Comisia Judiciară a Senatului SUA. Senatorii și experții din domeniul sănătății au analizat modul în care companiile farmaceutice și asigurătorii influențează prețurile și accesul pacienților la tratamente. În cadrul audierii au fost discutate și mai multe soluții care ar putea contribui la reducerea costurilor medicamentelor și la îmbunătățirea accesului americanilor la tratamentele de care au nevoie.