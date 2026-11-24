Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 nov. 2026, 08:59

După mai bine de șase săptămâni de negocieri intense, pacea dintre Rusia și Ucraina pare mai îndepărtată ca oricând. Atacurile s-au intensificat, iar conflictul militar se extinde dincolo de granițele Ucrainei, tot mai aproape de teritoriile statelor membre NATO. Într-o analiză pentru CNN, jurnalistul Nick Paton Walsh prezintă două motive pentru care următoarele luni ar putea fi deosebit de periculoase pentru securitatea europeană.

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