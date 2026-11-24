Războiul Rusia - Ucraina se extinde periculos în Europa. Cele două motive pentru care următoarele luni ar putea fi critice
Război Rusia - Europa
După mai bine de șase săptămâni de negocieri intense, pacea dintre Rusia și Ucraina pare mai îndepărtată ca oricând. Atacurile s-au intensificat, iar conflictul militar se extinde dincolo de granițele Ucrainei, tot mai aproape de teritoriile statelor membre NATO. Într-o analiză pentru CNN, jurnalistul Nick Paton Walsh prezintă două motive pentru care următoarele luni ar putea fi deosebit de periculoase pentru securitatea europeană.
Războiul dintre Rusia și Ucraina depășește granițele câmpului de luptă
Întâlnirea trilaterală dintre Statele Unite, Rusia și China, desfășurată la Shenzhen, nu a produs rezultate publice semnificative în privința încheierii războiului. În schimb, violențele din ultima săptămână arată cât de departe sunt cele două părți de un acord. Vineri, Rusia a lansat ceea ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris drept cel mai intens atac al anului.
Infrastructura energetică a Ucrainei continuă să fie grav afectată, iar numeroase regiuni, inclusiv capitala Kiev, se confruntă frecvent cu întreruperi ale alimentării cu energie electrică. În paralel, Ucraina și-a extins operațiunile împotriva obiectivelor rusești. Podul care leagă Rusia de peninsula Crimeea ocupată a fost vizat de noi atacuri, în perioada în care liderii celor trei mari puteri s-au întâlnit în China.
Atacurile din apropierea teritoriilor NATO amplifică riscul unei confruntări
Un motiv suplimentar de îngrijorare îl reprezintă presupusul atac asupra unei nave asociate armatei ruse, în apropierea enclavei Kaliningrad. Teritoriul rusesc este situat între Polonia și Lituania, ambele membre NATO. Moscova a acuzat Lituania că ar fi permis utilizarea spațiului său aerian pentru atac, o afirmație care, potrivit analizei CNN, ar putea alimenta noi tensiuni între Rusia și Alianța Nord-Atlantică.
Conflictul pare să se extindă inclusiv în zona Mării Mediterane. Potrivit lui Volodimir Zelenski, două nave rusești au fost lovite în apropierea portului libian Benghazi. Aceste incidente evidențiază capacitatea Ucrainei de a viza obiective rusești aflate la distanțe considerabile de propriul teritoriu. Autorul analizei CNN avertizează că extinderea geografică a confruntărilor, combinată cu actele de sabotaj atribuite Rusiei în Europa, mărește riscul unor incidente care ar putea implica direct statele membre NATO.
Kremlinul ar putea încerca să profite de ultimele săptămâni înaintea schimbărilor din Congresul SUA
Primul motiv pentru care următoarele luni ar putea fi deosebit de tensionate este legat de schimbările politice din Statele Unite. Potrivit analizei CNN, preluarea controlului în Congres de către democrați ar putea determina o supraveghere mai strictă a politicii administrației Donald Trump privind Ucraina. Deciziile referitoare la finanțarea Kievului și relațiile Washingtonului cu Moscova ar putea fi supuse unor presiuni suplimentare.
În aceste condiții, Kremlinul ar putea încerca să obțină cât mai multe avantaje militare și diplomatice înainte ca situația politică de la Washington să se schimbe. Vladimir Putin continuă să insiste asupra unei restructurări mai ample a securității europene, în locul unor negocieri concentrate exclusiv asupra încheierii conflictului din Ucraina.
La Shenzhen, liderul rus a declarat că Moscova nu este interesată să negocieze un armistițiu. În privința participării europenilor la discuțiile de pace, Putin a afirmat că aceștia ar trebui să se deplaseze la Moscova pentru a-și prezenta argumentele.
Vladimir Putin continuă să urmărească ocuparea întregii regiuni Donbas
Preluarea controlului asupra întregii regiuni Donbas rămâne unul dintre principalele obiective militare ale Kremlinului. Deși trupele ucrainene au reușit să împiedice ocuparea orașului Kostîantînivka, localitățile învecinate Kramatorsk și Slaviansk sunt grav afectate de bombardamente. Numeroși civili au fost nevoiți să își abandoneze locuințele, în timp ce infrastructura este distrusă progresiv.
Avansul trupelor rusești rămâne lent și presupune pierderi umane considerabile. Potrivit analizei CNN, o posibilă strategie a Kremlinului ar fi continuarea presiunii militare asupra teritoriilor rămase sub control ucrainean, înaintea acceptării unei eventuale soluții politice care să îi permită Moscovei să revendice o victorie.
Negocierile de pace riscă să ajungă într-un punct mort
Al doilea motiv major de îngrijorare identificat în analiza CNN este distanța tot mai mare dintre revendicările celor două părți. În timp ce reprezentanții americani vorbesc despre implicarea europenilor în viitoarele negocieri, Kremlinul nu și-a exprimat un acord clar în această privință. Divergențele sunt și mai mari atunci când vine vorba despre teritorii și garanțiile de securitate ale Ucrainei.
Moscova ar urmări retragerea NATO către vest, în timp ce unele informații sugerează că Statele Unite ar fi luat în discuție inclusiv posibilitatea aderării Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică. Cele două poziții sunt dificil de reconciliat și reduc considerabil șansele identificării unui compromis.
În opinia autorului analizei CNN, negocierile din ultimele săptămâni nu au apropiat părțile de o soluție, ci au coincis cu intensificarea confruntărilor militare. În lipsa unui progres diplomatic real, Europa riscă să se confrunte cu o perioadă și mai instabilă, în care incidentele militare din apropierea teritoriilor NATO ar putea avea consecințe greu de anticipat.
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