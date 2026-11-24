Scris de Dana Bărăgan Publicat: 24 nov. 2026, 11:25

O dronă rusească a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al Poloniei, în timpul unui atac lansat de Rusia asupra Ucrainei, în cursul nopții de luni spre marți, 23 spre 24 noiembrie, a anunțat marți armata poloneză. Autoritățile de la Varșovia suspectează că incursiunea ar fi fost deliberată, însă au decis să nu doboare aparatul, pentru a evita eventuale victime în rândul civililor, informează Reuters, care îl citează pe ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Pawel Zalewski.

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