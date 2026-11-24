O dronă rusească a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al Poloniei, în timpul unui atac lansat de Rusia asupra Ucrainei, în cursul nopții de luni spre marți, 23 spre 24 noiembrie, a anunțat marți armata poloneză. Autoritățile de la Varșovia suspectează că incursiunea ar fi fost deliberată, însă au decis să nu doboare aparatul, pentru a evita eventuale victime în rândul civililor, informează Reuters, care îl citează pe ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Pawel Zalewski.
Ministrul adjunct al apărării polonez, Pawel Zalewski, a declarat că autoritățile poloneze iau în calcul posibilitatea ca drona să fi intrat intenționat în spațiul aerian al țării.
Polonia a avut autorizație să doboare drona, dar a renunțat la intervenție: care este motivul
Potrivit armatei poloneze, forțele de apărare au primit autorizația de a doborî aparatul de zbor. Decizia finală a fost însă de a nu deschide focul, după ce drona și-a schimbat traiectoria și s-a îndreptat spre est. Militarii au luat în considerare riscul ca intervenția să pună în pericol populația civilă.
Ministrul adjunct al Apărării, Pawel Zalewski, a confirmat că autoritățile au preferat să evite o acțiune care ar fi putut avea consecințe asupra locuitorilor din zonă.
Incidentul vine după căderea unor rachete rusești pe teritoriul Poloniei
Noua incursiune are loc într-un context extrem de tensionat la granița estică a NATO.