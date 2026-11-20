O explozie puternică a avut loc vineri dimineață, 20 noiembrie, în sud-estul Poloniei, la aproximativ 45 de kilometri de granița cu Ucraina. Un obiect zburător neidentificat s-a prăbușit pe un câmp și a luat foc, în timp ce Rusia desfășura atacuri masive cu rachete și drone asupra teritoriului ucrainean. Momentul exploziei a fost surprins de o cameră de supraveghere, iar armata poloneză investighează două posibile încălcări ale spațiului aerian. Avioane de vânătoare au fost ridicate de la sol, iar sirenele de alarmă au răsunat în mai multe localități.
Incidentul s-a produs în apropierea localității Chmielek, din regiunea Lublin. Locuitorii au auzit un zgomot puternic și au observat fum ridicându-se din zona în care a căzut obiectul. Autoritățile locale au confirmat explozia, iar echipele de intervenție au descoperit resturi metalice și un crater format în urma impactului. Din primele informații, nimeni nu a fost rănit.
Explozie surprinsă de camerele de supraveghere. Un obiect necunoscut a căzut pe un câmp
Imaginile apărute în presa poloneză arată o lumină puternică, urmată de o explozie în depărtare. Înregistrarea a fost realizată în jurul orei locale 06:33, în apropierea localității Chmielek, din districtul Biłgoraj. Martorii au semnalat o bubuitură puternică și apariția unui nor de fum, iar autoritățile au trimis imediat echipe la fața locului.
Un obiect neidentificat a fost găsit pe un câmp din apropierea localității Nowy Lipowiec, la câteva sute de metri de primele locuințe. Fotografii realizate în zonă arată un crater, fragmente metalice împrăștiate și flăcări care continuau să ardă la locul impactului. Andrzej Szarlip, reprezentant al administrației districtului Biłgoraj, a confirmat că autoritățile au primit o sesizare privind explozia și că echipele de intervenție au ajuns în zonă. Locul a fost izolat pentru a permite cercetările și recuperarea fragmentelor, conform presei străine.
Dariusz Działo, director în cadrul administrației regionale pentru securitate și gestionarea situațiilor de criză din Lublin, a explicat că accesul la obiect era îngreunat de incendiul izbucnit după prăbușire. Acesta a avertizat că resturile trebuie examinate de specialiști, pentru a stabili dacă este vorba despre o rachetă sau o dronă și dacă există materiale periculoase.
Armata Poloniei investighează două posibile încălcări ale spațiului aerian
Incidentul s-a produs în timp ce forțele ruse lansau un nou val de atacuri asupra Ucrainei. În urma alertelor, armata poloneză a ridicat de la sol avioane de vânătoare și a activat măsurile de apărare aeriană în regiunile apropiate de graniță. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional al Forțelor Armate Poloneze, Jacek Goryszewski, a anunțat că militarii verifică două posibile încălcări ale spațiului aerian. Pentru stabilirea traseului obiectelor sunt analizate înregistrările radar, informațiile primite de la aliați și mărturiile locuitorilor.
În regiunea Lublin au fost activate sirenele de alarmă, iar populația din mai multe districte ale regiunilor Lublin și Subcarpatia a primit avertizări privind o posibilă amenințare aeriană. La locul prăbușirii au intervenit polițiști, pompieri și militari, inclusiv o echipă de căutare și salvare a Forțelor de Apărare Teritorială. Procurorii au început cercetările pentru stabilirea împrejurărilor incidentului și identificarea obiectului căzut.
Autoritățile au cerut localnicilor să nu atingă eventualele fragmente găsite și să anunțe serviciile de urgență.
Donald Tusk, primele declarații după explozia din Polonia
Premierul polonez Donald Tusk a anunțat că a primit rapoarte din partea miniștrilor Apărării și Internelor despre situația de securitate din districtul Biłgoraj.
Șeful Guvernului de la Varșovia a precizat că, în urma intervenției forțelor militare, nu mai exista o amenințare aeriană imediată asupra regiunii. Operațiunile avioanelor de vânătoare au fost încheiate, iar alertele pentru populație au fost ridicate.
În același timp, autoritățile continuă să examineze obiectul găsit și fragmentele recuperate de la locul exploziei, pentru a stabili proveniența acestuia.
Atacuri masive ale Rusiei asupra Kievului. Trei morți și cel puțin 15 răniți
Alerta din Polonia a avut loc în timpul unui nou val de bombardamente rusești asupra Ucrainei. În noaptea de joi spre vineri, armata rusă a lansat rachete și drone asupra mai multor regiuni, inclusiv asupra capitalei Kiev, unde trei persoane au murit și cel puțin 15 au fost rănite. Trei poduri importante peste fluviul Nipru au fost lovite, provocând probleme majore de circulație între cele două părți ale capitalei ucrainene. Primarul Vitali Klitschko a anunțat restricții de trafic și le-a cerut locuitorilor să evite deplasările neesențiale cu mașinile personale.
Atacurile au vizat și regiunea Harkov, unde un spital a fost avariat de drone. Primarul Igor Terehov a anunțat că patru persoane au fost rănite, iar zeci de ferestre ale unității medicale au fost distruse. Bombardamentele au venit la numai câteva ore după ce Vladimir Putin a amenințat Ucraina cu represalii severe în urma atacurilor asupra Podului Crimeei. Liderul rus a avertizat joi că răspunsul Moscovei va fi mult mai dureros decât loviturile lansate de Kiev asupra infrastructurii strategice care leagă Rusia de peninsula Crimeea.