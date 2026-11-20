Scris de Mădălina Cristea Publicat: 20 nov. 2026, 10:18

O explozie puternică a avut loc vineri dimineață, 20 noiembrie, în sud-estul Poloniei, la aproximativ 45 de kilometri de granița cu Ucraina. Un obiect zburător neidentificat s-a prăbușit pe un câmp și a luat foc, în timp ce Rusia desfășura atacuri masive cu rachete și drone asupra teritoriului ucrainean. Momentul exploziei a fost surprins de o cameră de supraveghere, iar armata poloneză investighează două posibile încălcări ale spațiului aerian. Avioane de vânătoare au fost ridicate de la sol, iar sirenele de alarmă au răsunat în mai multe localități.

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